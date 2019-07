Noodreparatie duurt langer: zuidelijke ringweg is zeker tot de middag dicht

De zuidelijke ringweg in Groningen is in elk geval nog tot de middag dicht en mogelijk langer. De spoedwerkzaamheden tussen de Europaweg en het Julianaplein lopen uit.

Het repareren van de voeg langs de weg is door de warmte niet gelukt. Het nieuwe asfalt blijft te warm en wil niet hechten.

Koelen met water

'We zijn het al een tijdje aan het koelen met water, maar dat lukt nog niet', zegt Bert Kramer van aannemer Combinatie Herepoort. 'We gaan nu een ander mengsel proberen, dat is een tijdelijke oplossing. Het is allemaal niet zo eenvoudig. Zeker niet met deze temperaturen. We hopen dat de weg rond 12:00 uur weer open kan.'

Warmte

De noordbaan van de zuidelijke ringweg - in de richting vanuit Hoogezand - was vanaf donderdagavond 22:00 uur afgesloten, omdat het asfalt vanwege het warme weer begon te bobbelen en dreigde te smelten.

De zuidkant van de weg - in de richting Hoogkerk-Hoogezand - was al dicht. Dat gedeelte is enkele weken afgesloten, vanwege het intrillen van damwanden.

Omrijden via Ring Noord

Het verkeer wordt omgeleid via de noordelijke ringweg.

