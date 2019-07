Boer Geert is 'dat gebel en gedoe en geregel' beu en stopt ermee

'Als je ouder wordt, merk je wel dat het niet meer bij je past. Dat gebel en gedoe en geregel. Er is een jonge vent die het wil overnemen, die is er helemaal klaar voor.'

Geert Krops (70), beter bekend als Boer Geert, stopt eind dit jaar met boeren. Hij heeft een opvolger gevonden voor zijn groente- en fruitkwekerij in Mussel.

Nadenken over het leven

'Het is is niet dat ik er klaar mee ben, maar je moet een keer nadenken wat je wilt met je leven. Doorwerken tot je 80ste en dood neervallen, of wil je nog leuke dingen doen? Er is steeds veel te regelen als je verantwoordelijk bent voor zo'n bedrijf. Er komt een hele hoop op je af. Daar wil ik vanaf.'

Zijn opvolger werkt al in het bedrijf van Krops. 'Kweker is geen beroep, het is een passie. Ik leef er helemaal voor. Ik ga hem volgend jaar ook helpen, dat is het punt niet.'

Hitte

Ook Krops heeft het momenteel druk met de tropische hitte. 'Het is veel te warm en veel te droog. Het is beregenen, beregenen en beregenen.'

Vrijgezel

Boer Geert werd enkele jaren geleden een bekendheid door zijn optreden in het populaire tv-programma Boer zoekt Vrouw. Maar tot de liefde van zijn leven leidde het niet. Hij is weer vrijgezel. 'Dat ben ik gewend. Het is goed zo.'

Als hij straks met pensioen is, wil hij vooral genieten. 'Ik mag graag wat fietsen. Gewoon een beetje minder druk op de ketel.'