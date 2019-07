Eerste finalist Klouk is bekend

Daarmee is de 49-jarige Kiel echter nog niet uitgespeeld. Hij is namelijk nog niet af en speelt dus verder in de najaarscompetitie om te kijken tot hoeveel punten hij in totaal kan komen. Maar hij heeft met de winst in de voorjaarscompetitie dus wel al gegarandeerd een finaleplek op zak.

Zomerstop

Klouk gaat nu met zomerstop. Op maandag 7 oktober gaat Klouk verder met de najaarscompetitie.

Finale

De finale van Klouk is in december. Daarin spelen de winnaar van de voorjaarscompetitie, de winnaar van de najaarscompetitie en de 'best van de rest' om de titel 'Kloukste Grunneger 2019'.