Dit Was De Week: Heet, heter, heetst

Het zal je niet ontgaan zijn, het was deze week bloedheet. Best kans dat je niet al het nieuws hebt meegekregen. Daarom zetten we dat nog eens voor je op een rij: Dit Was De Week.

Recordwarmte

De hitterecords gingen eraan deze week. In Nieuw-Beerta tikt het kwik donderdag 37,9 graden aan. En zo warm was het nog nooit eerder in onze provincie. Het oude record dateerde uit 1947 en stond op 37,0 graden.

De hitte leidt tot allerlei problemen. Zo wordt er een streep gezet door de halve marathon Lauwersoog-Ulrum, moet Waterbedrijf Groningen alle zeilen bijzetten om de watertoevoer op peil te houden, worden bruggen niet meer bediend, of natgehouden en vuilnismannen werken volgens een tropenrooster. En hoe zit het eigenlijk met huisdieren en de hitte?

In ons hitteblog lees je op je gemak nog eens terug wat er allemaal gebeurd is.

Is het heet? Goed water blijven drinken!



Dicht, bijna open, langer dicht...

Dicht, bijna open, toch langer dicht en dan alsnog weer open. De hitte leidt ook tot problemen bij de zuidelijke ringweg rond Stad. Een spoedreparatie aan de noordbaan - tussen de Europaweg en het Julianaplein - duurt langer dan gepland.

Dat betekent dat alle verkeer moet omrijden. Verkeer in de andere richting kon er al niet langs, vanwege geplande werkzaamheden.

'Dan ben je in shock'

'De buurvrouw had het zien gebeuren en kwam de kat brengen. Dan ben je in shock.' De kat van Tamara Dorresteijn werd doodgereden. Dat gebeurde aan de Kromme Elleboog in Finsterwolde.

'Je weet dat langs deze weg ontzettend veel katten worden doodgereden en dan hoop je dat het bij jou niet gebeurt.'

Ze begon een opvallende actie, in de hoop dat er wat verandert.



https://youtu.be/K3ijsFlamT0

Betalen

'Eindelijk gaat het recht nu ook voor ons gelden. Maar we moeten eerst maar zien of het echt gaat werken. Er is al vaker een belofte ingetrokken.' Monique Stuulen van supermarkt Jumbo is er blij mee dat asielzoekers in Ter Apel die betrapt worden op winkeldiefstal voortaan worden gekort op hun leefgeld, om ze de schade te vergoeden.

Stuulen vreest wel dat het probleem met het besluit niet is opgelost. 'Veiligelanders blijven immers nog steeds komen.' En het is juist die groep die voor de meeste overlast zorgt.

Vakantiebom

Joachim Scheffer uit Leek zorgt onbedoeld voor nogal wat commotie op de camping in het Duitse Gerolstein. De 16-jarige jongen vindt met zijn metaaldetector namelijk een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog.

'Driehonderd mensen moesten hun huis uit en een deel van de camping werd ontruimd', vertelt hij. Het explosief is op een andere plek tot ontploffing gebracht. 'Ik mag er jammer genoeg niet bij zijn', sipt Joachim.

Slotplaat

Het is warm en dus zijn de airco's niet aan te slepen. (Foto: Jos Schuurman/FPS)