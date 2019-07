Rondje Groningen: Is het nou een kipzant of een fazip?

De kipzant. Of is het toch de fazip? (Foto: RTV Noord)

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) IJs, het beste medicijn...

Afkoelen kan op veel manieren. Medewerkers van de ambulancezorg doen het zo...



2) Grunneger Megahit

Grunnen rockt deze week op 3FM. Want Blanks is de Megahit op de zender.



3) Liefdesliedjes

Het is niet de eerste keer dat we een Grunneger Megahit hebben. Die eer gaat naar De Jazzpolitie in 1993. Met dit nummer:



4) Liefde in de lucht

O ja, en dit was de vorige Megahit van Groningse bodem. Van vorig jaar.



5) Goed bezig, Inge

Nou, vooruit, we blijven in de Groninger muziek. Want onze Inge van Calkar wordt op Radio 2 op een voetstuk geplaatst. Mooi waark!

[Tweet:https://twitter.com/nporadio2/status/1154692018435710977?s=12]

6) Thermometer uit koelere tijden

Een toepasselijk plaatje van het Universiteitsmuseum. Uit de tijd dat het ook wel eens warm kon zijn, maar naar verluidt niet zo heet als tegenwoordig.



7) Verhip, een fazip

Herinner je de kruising van de kip en de fazant nog op Schiermonnikoog? Gisteren berichtten we over de kipzant. Editie NL dook in de bijzondere kruisingen van dieren en concludeert: het diertje moet eigenlijk fazip heten. Zelf maakten wij eerder onderstaande reportage:

8) Bedankje

Bewoners van de Dijkzichtflat werden eerder deze maand opgevangen in de plaatselijke cafetaria na een brand. Als bedankje brachten ze de eigenaresse vandaag een spaarpot. Laif ja!

Foto: Richard Degenhart/ProNews



9) FIFA-Virgil

Oud-FC'er Virgil van Dijk valt een uniek eer ten deel: de stopper van Liverpool siert de Champions Edition van de FIFA20-cover!

[Tweet:https://twitter.com/EASPORTSFIFA/status/1154753285955264512?s=20]

10) Verkoeling is de bedoeling

Dat het de voorbije dagen warm was in de provincie en nog niet iedereen daarop had geanticipeerd, hebben ze in de Mediamarkt aan het Sontplein in Stad geweten. Er is vandaag geen ventilator meer te krijgen.(Foto's Reinder Smit/RTV Noord)

En uiteraard konden ook de airco's daar op de nodige belangstelling rekenen.

11) Waar is de tattoo van Henk?

Tot slot de belevenissen van Henk 'pompom' De Haan. Hij voelde zich voor even een buitenbeentje.



Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Tot maandag hè. Toedels!