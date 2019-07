Helft van de gedupeerden reageert in eerste maand stuwmeerregeling

De stuwmeerregeling is bedoeld om de grote berg liggende schademeldingen op korte termijn af te handelen. Mensen kunnen kiezen uit drie varianten: een vaste vergoeding van 5000 euro, een variabele vergoeding via de aannemer tot maximaal 11.000 euro of doorgaan in het reguliere proces.

Negentig procent

De vaste vergoeding is verreweg het populairst onder de gedupeerden; zo'n negentig procent van alle mensen die tot nu toe heeft gereageerd, kiest voor die vaste vergoeding. Rond de 200 mensen kiezen voor de variabele vergoeding en iets meer dan 600 mensen willen doorgaan in de reguliere procedure.

'Het aantal aanmeldingen per dag neemt wel wat af', zegt een woordvoerder van de TCMG. 'Maar we zijn blij met dit getal. Hopelijk komen ook overige achtduizend mensen tot een keuze of weten ze ons in ieder geval te vinden als ze vragen hebben.'

Betalen en nulmeting

Het grote aantal reacties zorgt wel weer voor andere problemen, want het stuwmeer verplaatst zich nu naar de uitbetalingen en de nulmetingen. Al valt de ernst van dat probleem volgens de TCMG mee.

'Door de enorme hoeveelheid reacties lukt het ons niet altijd om binnen twee weken te betalen, maar we komen al wel flink op stoom. En maandag zijn we begonnen met de nulmeting. Onze afdeling planning werkt aan een stuk door om daar afspraken voor te maken.'

