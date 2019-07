Zonnepark Sunbrouck breidt uit met 600 panelen

De uitbreiding moet voor 1 oktober klaar zijn.

Genoeg belangstelling

In eerste instantie was het de bedoeling om uit te breiden met vierhonderd panelen, maar er is genoeg belangstelling voor meer panelen.

Coöperatie

Sunbrouck is een energiecoöperatie die bestaat uit inwoners, bedrijven en verenigingen in Zuidbroek en omgeving. De prijs van de nieuwe panelen is 250 euro per stuk. Deelnemers hebben veertien jaar lang recht op een belastingvoordeel op energie. De gemiddelde terugverdientijd met deze paneelprijs is acht jaar.

