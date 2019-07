OM in beroep tegen vrijlating verdachte moordzaak Halil Erol

Volgens de rechtbank was er te weinig bewijs om M. nog langer vast te houden. M. blijft verdachte in de moordzaak en het OM vindt dat hij onterecht is vrijgelaten. Dat meldt RTV Drenthe.

Auto brandend in Haren

Erol uit Steenwijk verdween op zaterdag 6 februari 2010. Een maand later werd zijn auto brandend aangetroffen in Haren, zonder kenteken. In Eesveen en Wanneperveen werden later dat jaar en in 2013 lichaamsdelen van Erol teruggevonden. Zijn handen en hoofd werden nooit gevonden.

Matthias M. wordt verdacht van de moord op de 34-jarige Erol. Hij werd na forensisch onderzoek 14 juni opnieuw opgepakt. Ook in 2010 werd hij verdacht van moord, maar eveneens vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs.

Lees ook:

- 'Moordverdachte Halil Erol komt vandaag of morgen vrij'