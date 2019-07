Hitte zorgt voor vertraging intrillen damwanden Ring Zuid

De vertraging zorgt ervoor dat de aannemerscombinatie komende week in de avonduren aan de slag gaat. Daarvoor heeft het toestemming gevraagd en gekregen van de gemeente Groningen.

Pauze

'Zowel mens als machine hadden de afgelopen week wat meer pauze nodig door de hitte', zegt woordvoerder André Bakema namens aannemerscombinatie Herepoort.

'De mensen hadden langer pauze nodig en zochten wat vaker de schaduw op. De machines hadden te maken met oververhitte beveiligingssensoren. De machines werden dan te heet en dan moesten we even wachten om weer verder te kunnen.'

Vertraging in avonduren compenseren

De komende week wordt getracht de vertraging in te lopen door in de avonduren te gaan werken. Bakema verwacht dat dit dinsdag- of woensdagavond zal plaatsvinden, maar dat is nog niet honderd procent zeker.

'Dat kan niet zomaar en moet wel onder voorwaarden, want we hebben wel een groep bedienden nodig. We zijn nu aan het kijken wanneer deze mensen beschikbaar zijn. Vandaar dat we nog niet exact kunnen zeggen of het dinsdag of woensdag wordt; het kan ook donderdag zijn. We gaan ook niet met alle stellingen aan de slag, maar met twee stellingen en zeker één, maar mogelijk twee avonden.'

Schademeldingen

Ondertussen komen de eerste schademeldingen binnen bij aannemerscombinatie Herepoort en projectbureau Aanpak Ring Zuid. Er zijn nu in totaal vijf schadegevallen gemeld, waarvan er deze week drie gemeld zijn.

De eerste twee schademeldingen, die voor afgelopen week werden ingediend, zijn gehonoreerd. Van de drie schademeldingen die deze week zijn ingediend, zijn er twee nog in behandeling.

Van die drie lijken twee het gevolg te zijn van het intrillen van de damwanden, maar één schademelding is volgens de aannemerscombinatie waarschijnlijk niet het gevolg van het intrillen van de damwanden.

'Over één schadegeval hebben we wat twijfels, gezien de afstand. De indiener woont op anderhalve kilometer afstand van de zuidelijke ringweg. Die moet nog worden beoordeeld, maar op voorhand hebben we gerede twijfel.'

Afhandeling

De ingediende schadegevallen die gehonoreerd zijn of naar verwachting gehonoreerd worden, vallen volgens Herepoort allen onder de grens van 10.000 euro en worden door de aannemer en het projectbureau zelf afgehandeld.

