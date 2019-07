Knol bakt weer koek

Er is weer bedrijvigheid in het pand van Knols Koek in Stad. (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Knol's Koek in Groningen gaat maandag de oven weer opstoken, na bijna een jaar afwezigheid. Het bedrijf werd in augustus 2018 getroffen door een brand, die het karakteristieke fabriekspand aan het Hoendiep zwaar beschadigde.

En dat was niet de eerste keer: ook in 2010 werd het bedrijf door vlammen in de as gelegd.

Glimmen

Het duurde deze keer al met al bijna een jaar om de schade te herstellen. Nu staat er onder meer een gloednieuwe energiezuinige oven te glimmen in de hal waar gebakken wordt. Ook directeur Edwin Knol staat er te glimmen, al is dat in zijn geval van trots.

'We zijn donderdag aan het proefbakken geweest en dat was erg spannend', zegt hij. 'Er is een last van mijn schouders gegleden. Het is toch een mooi moment als je weer met een Knol's Koek in je handen staat.'

480 koeken

Vanaf maandag kan de oven weer volop draaien. Er kunnen per bakbeurt ongeveer 480 koeken worden gemaakt, van Groninger kandijkoek tot notenkoek en oude wijvenkoek.

Knol hoopt dat de afnemers die zijn koek tot een jaar geleden kochten hem nog niet vergeten zijn. 'We hebben ze wel een seintje gegeven dat we weer los gaan. We hopen dat de mensen weer smachtend op onze koeken wachten.'

