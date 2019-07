Verjagen van vogels leidt tot brandje: rookgordijn voor landend vliegtuig

Een aantal patronen was in de berm terechtgekomen, waardoor er een kleine brand in de berm ontstond. 'Het gaat om een paar vierkante meter', vertelt Onno de Jong, havenmeester van de luchthaven, aan RTV Drenthe.

Eerste keer

Volgens de De Jong is het de eerste keer dat gloeiende knalpatronen een brand tot gevolg hadden. 'In ieder geval wel in de vijftien jaar dat ik hier werk', stelt hij.

Volgens hem had het vliegtuig, dat uit Portugal afkomstig was, overigens geen last van de rook. 'Het vliegtuig is eerst geland, daarna heeft onze eigen brandweer het vuur geblust.'