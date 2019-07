Column: Ik was erbij!

Of het nou op de maan was of toch gewoon ergens in Arizona (dat is net zo'n heikele kwestie als de vraag of Elvis wel of niet leeft), heel veel vijftig-plussers hebben de maanlanding 'live' gezien, althans, op tv. We zijn er graag bij als er geschiedenis geschreven wordt.

Dat is vooral leuk als de geschiedenisboekjes in een kroonjaar weer eens opengeslagen worden. 'Dat heb ik indertijd nog live gezien.' 'Ik werd uit bed gehaald en in mijn hansopje voor de buis gezet.' 'Ik wist toen al dat het een keerpunt zou worden in de geschiedenis.' 'Zo'n historisch moment maken we nooit meer mee.' De vijftig-minners die de maanlanding alleen van horen zeggen hebben, zitten er bedremmeld bij en debiteren iets over een Val van de Muur, straks dertig jaar geleden.

Intussen wordt er driftig doorgeschreven aan de geschiedenis. En zo kwam afgelopen woensdag het historische moment dat het in Gilze-Rijen, en dus in Nederland, nog nooit zo warm was geweest: 38,8 graden! Het 75 jaar oude hitterecord eindelijk gebroken. En donderdag regende het zelfs historische momenten, 41,7 graden in Deelen, o nee, toch niet, iemand heeft hete thee over de thermometer gegoten, maar de NOS meldt toch een nieuw record, 39,4 in Gilze-Rijen. Te vroeg gepiekt, want RTL brak een uurtje later met wéér een nieuw record in Gilze-Rijen: 40,4. Ook nog te vroeg gepiekt want het kwik bleef daar tenslotte op 40,7 steken. En de provincies piekten lekker mee: Groningen heeft in Beerta 37,9 graden te pakken. Drenthe in Hoogeveen 39 graden en in Bakkeveen werd het 37,4. We leven in historische tijden, mensen!

Een record is meer dan alleen een getal. Je zou zeggen, wat maakt het uit of je met 38 of met 39 graden boodschappen moet doen, maar de essentie van elk nieuw record is dat het een dito verruiming is van wat er kan. Het kan hier, nou ja, in Gilze-Rijen, dus zomaar 40,7 graden worden, wie had dat ooit kunnen denken? En omdat we graag betékenis geven aan een record, is de klimaatverandering nou dus echt 'een feit wat waar is'. Nou weten we het niet alleen met ons hoofd maar ook met ons hart. En omdat er aan de opwarming van de aarde natuurlijk niet zo veel aan te doen valt zolang we allemaal in het vliegtuig stappen, biologisch vlees eten en anderszins het leven savoureren door het op te souperen, moeten we ermee leren omgaan. Een airco kopen bijvoorbeeld.

De klimaatverandering is ook niet alleen maar slecht. Zo gaan werknemers deze zomer met plezier naar hun gekoelde kantoor, hoeven we niet met vakantie (jammer alleen dat de buren ook thuis blijven, met hun Green Egg) en ben je ook niet meer verdacht als je gewoon lekker binnen blijft, met de gordijnen dicht, een boek en een fles drank. En omdat het almaar warmer wordt, kunnen we iedere zomer weer reikhalzend uitzien naar het volgende record en opscheppen dat we er al bij waren bij het vorige record. 'Ik stond in de Jumbo en béng, een break van de NOS dat het nog nooit zo warm is geweest in Nederland. Gaaf man, dat om daar live bij te zijn.'

Voor de grijsaards die 'Warnsveld 1944 38,6' nog hebben meegemaakt, valt er dus weinig meer op te scheppen over hittegolven van vroeger. Dûh, 38,6. Gelukkig zijn er ook nog kouderecords. 'Snotneus, ik was erbij in Winterswijk, in 1942. Min 27,4 graden. Ik werd even in mijn hansopje door mijn moeder buiten gezet en ik wist meteen: dit is een historisch moment.'

Willem van Reijendam