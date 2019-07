Op Schiermonnikoog willen ze watertappunten

De partij wil graag dat er op diverse punten op het eiland watertappunten komen. Daardoor heeft de toerist de mogelijkheid om zelf waterflessen te vullen.

'Het water dat hier uit de kraan komt, wordt gewonnen in de duinen. Verser en lekkerder kan niet. Toch zien we dat toeristen veel water kopen in plastic flessen. Dat willen we tegengaan', zegt Ilja Zonneveld, raadslid van Schiermonnikoogs Belang.

Tegen de plastic soep

De partij wil dat er op strategische plekken op het eiland watertappunten komen. 'Dan kunnen we de mensen laten genieten van het water dat we hier hebben. En mensen kunnen dan zelf hun waterfles meenemen. Zo willen we de plastic soep tegengaan.'

Promotie

Zonneveld denkt dat buitenlandse toeristen niet goed weten dat het water uit de kraan hier gezond is.

'We hebben heel veel toeristen uit Duitsland. Ik denk dat het daar anders in elkaar steekt. Daar is de waterkwaliteit minder', zegt Zonneveld. 'We moeten dus ook veel gaan doen aan promotie.'

Geld

De partij maakt een raadsvoorstel waarin gevraagd wordt om de nodige financiën. Het Nederlandse waterleidingbedrijf Vitens zal worden gevraagd om de watertappunten te plaatsen.

Zonneveld hoopt dat de watertappunten de volgende zomervakantie gerealiseerd zijn. 'Het zou toch mooi zijn als een bezoeker hier dan met z'n eigen flesje rondrent en water zo uit ons tappunt kan halen.'

