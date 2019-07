Provinciale fractie Forum voor Democratie steunt landelijk partijbestuur

De provinciale fractie van Forum voor Democratie staat vierkant achter het landelijke partijbestuur in de ruzie met medeoprichter Henk Otten van de partij. In een open brief op de website van Forum wordt de steun uitgesproken.

'Wij spreken ons volledige vertrouwen uit in de aanpak van het bestuur', zo staat in de brief. Bart van der Werf heeft de brief als fractievoorzitter in de Groningse Provinciale Staten mede ondertekend.

Rollebollend over straat

Het partijbestuur met partijleider Thierry Baudet enerzijds en Henk Otten anderzijds gaan rollebollend over straat. Eerste Kamerlid Otten is het niet eens met de rechtse koers van Baudet. Het partijbestuur beschuldigt Otten van fraude. Otten doet op zijn beurt aangifte van smaad.

Integriteit

De provinciale fractievoorzitters zeggen in de open brief dat integriteit belangrijk is voor een geloofwaardig openbaar bestuur. 'Als volksvertegenwoordigers voor Forum voor Democratie achten wij het bewaken en waarborgen hiervan van groot belang.'

'Een zorgvuldige omgang met geld van leden en subsidie van de overheid is een eerste vereiste. Verantwoording en vertrouwen zijn daarin onmisbaar. Het gaat om geld dat de samenleving in goed vertrouwen ter beschikking heeft gesteld, waarmee vervolgens verantwoordelijk dient te worden omgegaan. Dit is de kern waar het verschil van inzicht met de heer Otten om draait.'

Richtingenstrijd

De provinciale fracties ontkennen dat er een richtingenstrijd gaande is binnen Forum voor Democratie, zoals Otten de afgelopen dagen vertelde in landelijke media. 'Bij een gezonde partij hoort een levendig debat', aldus de provinciale fractievoorzitters.

