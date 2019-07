FC Groningen lijdt tegen Sparta eerste nederlaag in de voorbereiding

In de slotfase liet de ploeg van Danny Buijs forse steken vallen in de verdediging. Sparta profiteerde optimaal via goals van Harroui en Veldwijk. Het betekende de eerste nederlaag in de voorbereiding

Fraaie goal Doan

FC Groningen begon sterk aan de wedstrijd. Na twee minuten spelen werd een schot van Doan ternauwernood gekeerd door de doelman van de Rotterdammers. Een dikke minuut later was de Japanner wel trefzeker. Het was een wonderschoon doelpunt met buitenkant links.

Sterker Sparta

Het vorig seizoen gepromoveerde Sparta werd in het vervolg van de eerste helft sterker. Na een kwartiertje spelen kopte Auassar de gelijkmaker binnen. Sierhuis zette Groningen op aangeven van Hrustic weer op voorsprong. De kansen waren vervolgens voor Sparta. De gelijkmaker kwam tot stand uit een vrije trap van Rayhi. Hij liet doelman Padt vanaf een meter of twintig kansloos.

Te vroeg open huis

De wedstrijd in het kille Kasteel leek in de tweede helft lange tijd in 2-2 te eindigen. Dat Sparta won had te maken met het 'open huis' dat Groningen achterin hield.

Een dag te vroeg, want zondag zijn de deuren van het eigen stadion geopend voor de traditionele Open Dag.

Lees ook:

- FC Groningen wint in Norg door hattrick Benschop