Bondscoach roemt optreden Luiten na zilveren plak op EK Junioren

Ruiter Marten Luiten heeft zilver gepakt op het EK voor Junioren in het Italiaanse San Giovanni di Marignano. Met elitemerrie Fynona scoorde de Winschoter 75,58 procent. Alleen de Duitse Jana Schrödter wist een betere score neer te zetten. De Groningse bondscoach Monique Peutz was lovend over het optreden van de 17-jarige ruiter. 'In de laatste uitgestrekte galop nam Marten wat meer r

isico en daardoor ontstond er een foutje. De snelheid waarmee hij dat corrigeerde, zegt wat over zijn talent', meent Peutz.

'Zijn gevoel voor het rijden, in combinatie met zijn intelligentie, gaat hem nog ver brengen', voegde ze eraan toe.



Loon naar werken

'Ik had zeker op een medaille gehoopt' , vertelt een blije Luiten na afloop. 'Het is een flinke reis naar Italië en het is heel fijn als het hier dan ook lukt. Het drafgedeelte is afgelopen seizoen heel erg verbeterd. Mijn paard blinkt uit in de wissels en die gingen ook in deze proef heel goed.'

Hij hoopt zondag eveneens een goede kür neer te zetten. Luiten: 'Het mooie aan mijn kürmuziek van Kovacs is dat het net wat anders is dan de andere küren. Ik ga mijn best doen om weer een goed resultaat neer te zetten.'

Tweede keer zilver

Eerder wist de jonge ruiter met het Nederlandse Juniorenteam ook al een zilveren medaille te halen in de landenwedstrijd op het EK.

