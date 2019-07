Reddingsbrigade heeft de handen vol met het warme weer

De hitte van de afgelopen week zorgde voor overuren bij de Groningse Reddingsbrigade.De vrijwilligers houden toezicht op stranden langs de Noordzeekust, maar ook bij een enkele recreatieplas. In onze provincie is dat alleen in Opende, bij Strandheem.

'De laatste dagen waren druk voor ons, er waren vooral veel kleine EHBO'tjes. Er waren veel meer mensen om toezicht op te houden dan normaal gesproken', zegt Harm Roetert van de reddingsbrigade.

Wespen

'Wespen weten het ook te vinden als je met meer dan dertig graden en allerlei lekkers naar het water gaat. Daar hebben we een paar keer zorgen om gehad', zegt Roetert.

'Een aantal keren hadden we vermiste kinderen. En gisteren stond de wind zo dat veel drijvende voorwerpen de verkeerde kant opdreven. Mensen gingen daar achteraan en dat is een gevaar.'

Overschatting

Volgens Roetert overschatten mensen die in een plas zwemmen zichzelf wel eens. 'Het is veel groter dan een zwembad. Soms is het erg diep, met koude plekken en stromingen. Als je achter iets drijvend aanzwemt, zit je zo halverwege het meer. Dan heb je al veel energie verspild. En als je dan nog eens tegen de wind in moet terugzwemmen...'

Tot twee keer toe moest de reddingsbrigade bij Strandheem een zwemmer terughalen. 'Maar eigenlijk proberen we er altijd voor te zorgen dat we mensen op tijd waarschuwen en ze terug te fluiten. Dan gaat die opblaasflamingo maar verder het meer op, als de mensen maar terug zijn.'

Warme zomers

Roetert ziet het werk toenemen. 'Normaal zijn de zomers in Nederland één weekje warm en dan is het wel weer klaar. Vorig jaar was het de hele zomer al warm en zagen we in het land veel meer verdrinkingen. Wij maken ons er voor op dat we veel meer toezicht moeten gaan houden.'