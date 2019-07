Expeditie Grunnen: ‘Laat ons weer eens juichen!’

'Laat ons weer eens juichen! FC, FC Groningen!', wordt er luidkeels in het Expeditie-busje gezongen. Het team is onderweg naar de open dag van FC Groningen.

Tijdens de open dag wordt er druk op handtekeningen gejaagd, van Ritsu Doan tot Sergio Padt. Presentator Marcel Nieuwenweg en onliner Marthijs Veldthuis laten hun voetbaltalent ook even zien, maar waarschijnlijk kunnen ze beter Expeditie blijven maken.

Ook in Expeditie Grunnen:

- The A-Team gaat op pad

- Op fietse trainen voor het goede doel

- Net over de grup in Muntjeziel

- Eem schieten met Airsoft-geweren

- Op zoek naar de roots van Wilma's vader in Zoutkamp

- Uitwaaien in en rond het Lauwersmeer

- Snuisteren op de zomermarkt in Lauwersoog

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!