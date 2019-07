Gerrit wil waterskiënd oud worden: 'Als ik een schansje neem, wordt mijn vrouw boos'

Gerrit Botke op de waterski's in de Harksteder Grunoplas. (Foto: RTV Noord)

Gezond ontbijten of per week een paar kilometer wandelen? Iedereen heeft zijn of haar eigen manieren om zo lang mogelijk fit te blijven. Dat geldt ook voor de 77-jarige Gerrit Botke uit Stad. Als het aan hem ligt, staat hij dagelijks op de waterski's.

Een sport die gezien zijn leeftijd niet heel erg voor de hand ligt, maar Gerrit - die erop hamert dat we hem bij zijn voornaam noemen - wil van geen wijken weten. Hij is lid van Tele Ski Vereniging Groningen (TSVG) in Harkstede en tevens de oudste waterskiër van onze provincie.

Pas stoppen als het tijd is

'Ik ben nu 27 jaar aan het waterskiën en hoop nog minstens een jaar of drie door te gaan', zegt Gerrit. Sterker nog, als het aan hem ligt waterskiet hij nog veel langer door. 'Maar als het lichaam ermee ophoudt, is het tijd om te stoppen. Al wil m'n geest waarschijnlijk wel langer door.'

Gerrit staat niet alleen op de waterski's omdat hij de sport zo geweldig vindt, maar ook om zijn lichaam in conditie te houden en daardoor zo lang mogelijk te leven. 'Ik ben hier drie à vier keer per week te vinden in de zomer. Een schansje nemen durf ik ook nog wel. Maar als ik dat doe, wordt mijn vrouw heel boos', klinkt het, gevolgd door een harde lach.

Aanmoedigen

Ook Geertje Baas, bestuurslid van de TSVG, vindt het bijzonder dat Gerrit nog altijd een fervent waterskiër is. 'Hij is hier veel te vinden om mensen aan te moedigen en tips te geven. En als hij zelf een keer niet kan waterskiën, komt hij langs om anderen te helpen om het starten onder de knie te krijgen. Dat is het lastigst.'

'Hij is nergens te beroerd voor', gaat ze verder. 'Als je even niet omkijkt staat hij het stoepje voor het clubgebouw te vegen omdat het volgens hem weer eens hoog tijd werd.'

En ook aan Gerrits wilskracht mankeert volgens haar niets. 'Hij kon vorig jaar door gezondheidsproblemen een poosje niet waterskiën. Toen heeft hij de hele winter doorgetraind om deze zomer weer goed van start te kunnen gaan. Mooi hè?'