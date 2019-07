't Zielhoes viert jubileum: 'Voor het huiskamergevoel komen mensen hierheen'

Bloemetjesbehang, een krakende vloer, houten stoelen en Perzische kleedjes. De tijd staat nog steeds stil in café 't Zielhoes in Noordpolderzijl. 'Maar dat is ook de charme', zegt uitbaatster Tessa Slager.

Ze vierde zondag het veertigjarig bestaan van het café met een feest.

Van sluiswachterswoning tot huiskamercafé

De voormalige sluiswachterswoning van Noordpolderzijl werd gebouwd in 1811, nadat het pand leeg kwam te staan. In 1979 werd het omgebouwd tot huiskamercafé. Nu, veertig jaar later, wordt gevierd dat de familie Van Warners destijds startte met het café.

Slager is blij dat het familiebedrijf nog steeds bestaat. 'Ik ben daar heel trots op. Mijn opa en oma zijn dus in '79 begonnen. Mijn ouders hebben het daarna overgenomen en toen mochten wij het doen. Mijn dochter loopt hier ook rond en misschien wil zij het later ook weer overnemen', zegt ze. Het leek haar van jongs af aan al leuk om de zaak te runnen.

Juridische strijd

Het karakteristieke café bij de kleinste en noordelijkste haven van Nederland kent ook een roerige geschiedenis. De gemeente wilde het café moderniseren, maar dat zagen Slager en haar stamgasten niet zitten. Een juridische strijd volgde, die goed uitpakte voor de familie.

'We hebben goed contact met de gemeente en ook zij doen er nu alles aan om het in de huidige staat te behouden', zegt de uitbaatster, die het belangrijk vindt dat de sfeer zo blijft. 'Voor het huiskamergevoel komen vele verschillende mensen hierheen. Het is nog steeds leuk om al die mensen te bedienen en een vrolijk gevoel te geven.'

Speciaal nummer

Speciaal voor het jubileum had Tessa een band geregeld, bestaande uit enkele stamgasten die zichzelf de 'popkenathaalzen' noemen. Ter ere van het jubileum hadden ze een nummer geschreven over 't Zielhoes.

