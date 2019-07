Lopend vuur: Met deze selectie haalt de FC makkelijk het linkerrijtje

Het was weer lekker slenteren rondom het stadion van FC Groningen tijdens de Open Dag. Hoogtepunt was zoals altijd de spelerspresentatie.

De voetbalclub hielt zich redelijk rustig op de transfermarkt. Onder andere Ramon Pascal Lundqvist, Charlison Benschop, Sam Schreck en Bart van Hintum moeten komend seizoen de FC gaan versterken.

Ook is de FC een week voor de start van de competitie tegen een nederlaag aangelopen. In de laatste oefenwedstrijd tegen Sparta werd het 4-2. Het duel werd achter gesloten deuren gespeeld op Het Kasteel in Rotterdam. Groningen liet goede dingen zien, maar bleek ook kwetsbaar.

Hoe denk jij hierover? Heb jij vertrouwen in komend seizoen?



