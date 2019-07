Verbod op magneetvissen in gemeente Groningen levert nog geen boetes op (update)

Groningen hanteert al sinds 2002 een verbod op magneetvissen. Boetes zijn dus niet uitgedeeld. Wel heeft de gemeente waarschuwingen afgegeven aan magneetvissers: acht in 2018 en vier in 2017. Wanneer een visser het verbod vaker negeert gaat de gemeente over op een boete.

Gemeenten vinden het een probleem dat vissers met een magneet aan een lijntje soms een vuurwapen of explosief boven water halen. Ook is de gemeente Groningen bang dat magneetvissers kabels en leidingen lostrekken.

Er zijn zaken die meer prioriteit hebben woordvoerder gemeente Groningen

Andere prioriteiten

Als er meldingen van magneetvissers binnenkomen, dan stuurt de gemeente buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) op de magneetvissers af. Maar actief handhaaft de gemeente het verbod niet. 'We vinden dit wel een belangrijk punt, maar er zijn zaken die meer prioriteit hebben,' aldus een woordvoerder van de gemeente.

Averechts effect?

In dagblad Trouw maakte een magneetvisser zich zorgen om het verbod. Het zou een averechts effect hebben. 'Magneetvissers hebben nu een reden om gevonden wapens en explosieven niet te melden, omdat ze dan een boete riskeren'.

Meld gevonden munitie of wapens altijd, desnoods anoniem woordvoerder gemeente Groningen

Daarvan zegt een woordvoerder: 'Het is een begrijpelijke reactie, maar absoluut geen slim idee. Er kleeft een groot risico aan oude munitie en wapens. Met de sterke magneten kunnen de veiligheidspallen of ontstekingspinnen getriggerd worden en dat is levensgevaarlijk. Het is niet voor niets dat de Explosieven Opruimingsdienst bovengekomen explosieven en munitie altijd zeer serieus neemt. Ons devies is dan ook: Meld gevonden munitie of wapens altijd, desnoods anoniem, maar neem het niet mee en gooi het ook niet terug. Mocht het je overkomen: laat alles liggen, neem afstand en bel direct de politie.'

Geen explosieven gevonden

Voor zover de gemeente weet is het nog niet voorgekomen dat magneetvissers een explosief hebben opgevist.

Groningen is niet de enige gemeente waar een verbod geldt, maar geen boetes worden uitgedeeld. Ook in Haarlem, Delft, Arnhem en Nijmegen worden magneetvissers niet beboet ondanks een verbod. In de gemeente Groningen is de boete op magneetvissen 125 euro.

Dit artikel is aangevuld met nadere toelichtingen van de woordvoerder van de gemeente Groningen. Eerder vermeldden we dat het verbod sinds 2020 geldt. Dat moest 2002 zijn.