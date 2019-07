Nieuwe proef om dementie tegen te gaan: gitaarles

Gitaar spelen, een taal leren of voor het eerst de kwast pakken. Onderzoekers van het UMCG en de Rijksuniversiteit (RUG) onderzoeken of het leren van nieuwe vaardigheden op latere leeftijd, kan helpen om geheugenverlies tegen te gaan.

In het Prins Claus Conservatorium in Stad krijgt een groepje ouderen gitaarles. Voordat ze meededen aan de cursus hebben ze nog nooit een gitaar vastgehouden. Maar nu klinken de akkoorden door het zaaltje.

'De deelnemers volgen drie maanden lang een cursus. Wij doen tests voor én na het onderzoek, om te kijken of er iets is veranderd in het brein', legt onderzoekster Saskia Nijmeijer uit.

We weten dat mensen die hun hele leven lang twee talen tot wel vier jaar later dementie ontwikkelen Saskia Nijmeijer - onderzoekster

Uitstel van dementie

De verwachtingen voor het onderzoek zijn hooggespannen, want creatief bezig zijn in je leven heeft zich al bewezen in de strijd tegen alzheimer en dementie.

'We weten dat mensen die hun hele leven lang bijvoorbeeld twee talen spreken, of een instrument bespelen tot wel vier jaar later dementie ontwikkelen. Dus er gebeurt iets positiefs in dat brein', zegt Nijmeijer. 'De vraag is nu of we hetzelfde kunnen bereiken, als je dat op latere leeftijd gaat doen.'

Het is net of ik alerter ben Gé Leemhuis - deelneemster

Verbeteringen

Hoewel het onderzoek nog loopt, en er nog niets zinnigs is te zeggen over de uitkomsten merken sommige deelnemers al vooruitgang.

'Het is net alsof ik alerter ben', zegt de 73-jarige Gé Leemhuis. 'Als ik op de fiets zit merk ik dat ik beter om me heen kijk, scherper ben op wat er om me heen gebeurt.'

'We hebben inderdaad bij een aantal testen verbeteringen gezien', zegt Nijmeijer. 'We weten alleen nu nog niet of dat echt komt door de cursus, dat moeten we onderzoeken. 'Wat we wel merken is dat mensen socialer zijn geworden.'

Want het onderzoek richt zich niet alleen op de hersenen. 'We denken dat het ook helpt tegen een depressieve stemming of eenzaamheid. We kijken dus niet puur naar het brein, maar ook wat het doet met de mens zelf.'

Het geeft ook een nieuwe toekomst Fenna Bakker - deelneemster

'Iets nieuws leren is gewoon leuk'

En daar is de 79-jarige Fenna Bakker een mooi voorbeeld van. Ze doet mee omdat ze het belangrijk vindt dat er onderzoek wordt gedaan naar geheugenklachten. Maar merkt zelf dat ze gelukkiger wordt.

'Het geeft ook een nieuwe toekomst. Ik kan samen met anderen iets nieuws leren. En dat is gewoon heel erg leuk.'



Fenna Bakker leert gitaar spelen (Foto:Tristan Braakman/RTV Noord)



Uiteindelijk hoopt Nijmeijer dat ze aan de hand van het onderzoek een gedegen advies kan schrijven in de strijd tegen geheugenproblemen.

Extra deelnemers gezocht

'We hopen dat we straks tegen ouderen kunnen zeggen dat ze een taal moeten leren, of een instrument moeten leren spelen om de klachten te remmen. Dat zou heel mooi zijn, want op dit moment is er eigenlijk niets te doen aan die geheugenklachten.'

Het onderzoek loopt nog, en de onderzoekers zijn ook nog op zoek naar extra deelnemers. De eerste resultaten worden eind 2020 verwacht.

