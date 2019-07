Oldambt heroverweegt betaald parkeren na mislopen reclametaks

Die heroverweging volgt op de gerechtelijke uitspraak van vorige week, om de reclamebelasting af te schieten. Het stoppen van de reclamebelasting kost de gemeente volgens Swagerman 400.000 euro.

Mogelijkheden

Wel hoopt de wethouder dat het invoeren van betaald parkeren niet nodig is. Oldambt voerde de reclamebelasting in toen het betaald parkeren in Winschoten stopte.

De gemeente gaat kijken of er nog in hoger beroep kan worden gegaan tegen de uitspraak van de rechter.

Er wordt nu gekeken of de gemeente in overleg met de ondernemers kan komen tot een nieuwe regeling, waar betaald parkeren één van de mogelijkheden is. Een overleg dat volgens de wethouder al eerder in de planning lag, omdat het het laatste jaar was van de reclamebelasting.

Meer bezwaren

Hoeveel geld er dit jaar nog binnenkomt aan reclamebelasting is voor de wethouder niet duidelijk. Hij vreest dat meerdere bezwaren kunnen binnenkomen.

Reclamebelasting

De reclamebelasting kan worden geheven over openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg. Het gebied in Winschoten waar binnen de reclamebelasting betaald moet worden, is beperkt tot het centrum.

In Winschoten bestaat het gebied waar belasting betaald moet worden uit twee zones. Hoe verder uit het centrum, hoe lager het bedrag. Het minimale bedrag is 250 euro.

