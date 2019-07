Rondje Groningen: Ronald Koeman in FIFA, maar lijkt-ie?

Ronald Koeman maakt zijn entree als 'icoon' in de voetbalgame FIFA 19. Dat is een eer die Martijn van der Laan misschien niet zal toekomen.

Rondje Groningen

1) Het beestje bij zijn naam noemen

Zolang het in onze provincie nog niet koeler is dan 25 graden, is er hier nog steeds sprake van een hittegolf.

2) Wij, als enige

Zondagavond waren we uniek in het vasthouden van de warmte trouwens.

3) Martijn van der Laan, wie kent hem nog?

RTV Noord-redacteur en voetbalfan Merijn staat nog even stil bij 'één van de beroerdste FC-transfers ooit'.

4) Maar...

Hij is wel jarig vandaag. Gefeliciteerd Martijn!

5) Minimacamping

Ook de landelijke media vallen voor het initiatief van de minimacamping in Opende.

6) Nederlanders en hun beleving van afstand

Ben snapt er niks van. En hij is niet de enige.

7) Trapveldje en... een verdwaalde pingpongtafel

Jurrien is er gefascineerd door.

8) Koeman nu ook digitaal een icoon

Zo. De voetbalgame FIFA waardeert Ronald Koeman als icoon (held uit het verleden) in het spel. De vrije trappenspecialist is daarmee meteen een ronduit waardevol voetbalkaartje - waarna je hem in je elftal kan opstellen.

Koeman is daarmee de eerste FC Groninger die op deze manier wordt geëerd. Maar, lijkt-ie?

Hoe goed ie in het spel is, is op dit moment nog niet bekend overigens.

9) Waar was die rij voor?

Wie zaterdagochtend - om een of andere reden - vroeg de Folkingestraat in stad Groningen aandeed, zag ongetwijfeld de enorme rij die er stond. 050&Mode filmde het, Sikkom beschreef het: het was een rij voor gratis weggeefacties van een nieuwe sieradenwinkel die er opende.

10) De Oude Gasfabriek gaat dicht... en komt terug

Laat het horecapersoneel van de oude fabriek op het Ciboga-terrein in stad Groningen weten. Er komt iets voor in de plaats... maar wat? Dat blijft nog even geheim.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Struin hier door ons archief. Moi!