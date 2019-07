Jongeren die op de glijbaan poepen: zwembad De Marne is er klaar mee

Het personeel van zwembad de Marne in Leens is helemaal klaar met het nachtelijk bezoek van de jeugd van het dorp aan het zwembad.

Volgens badmeester Koos Hovius was het, vanwege het mooie weer, georganiseerde nachtzwemmen van donderdag op vrijdag een succes. 'Maar de volgende dag was de sierverlichting kapot.'

Poep

De volgende nacht was het volgens Hovius weer raak. 'Op het speelveldje lagen allemaal hondendrollen.' Voor de badmeester was dat reden genoeg om de volgende nacht, van zaterdag op zondag, nog eerder naar het zwembad te gaan.

'Toen zag ik uitwerpselen van mensen op de glijbaan', omschrijft Hovius wat hij aantrof. 'We zijn allemaal jong geweest en we hebben allemaal gekke dingen gedaan. 's Nachts zwemmen is ook leuk, maar nu hebben ze een grens overschreden.'

Hovius zucht: 'Er hebben serieus jongens zitten poepen op de glijbaan.'

De badmeester wil de jongens ook op het hart drukken dat het in de nacht gaan zwemmen gevaarlijk kan zijn. 'Er liggen kleden op het water, als je daar onder komt verdrink je.'

Doorgeven aan de politie

Volgens Hovius komen de jongeren binnen door over de hekken te springen. Hij denkt dat 's nachts meer controleren de enige mogelijkheid is om de jongeren tegen te houden.

'Als we ze nu betrappen, geven we ze door bij de politie.'

Één jongen bekend

Van één jongen weet Hovius al dat hij 's nachts een bezoekje heeft gebracht aan het zwembad. 'Een jongen belde dat hij zaterdagavond zijn portemonnee was verloren in het zwembad', legt de badmeester uit. 'Maar hij was zaterdag helemaal niet in het zwembad. Ik ken de jeugd uit het dorp en herken de jongens. Hij was níet in het zwembad.'

De badmeester gaat met de jongen en zijn ouders in gesprek.

Vrijwilligerswerk

Mocht er jeugd betrapt worden in het zwembad, dan weet Hovius ook al een gepaste straf. 'Laten ze maar even vrijwilligerswerk doen hier. Veel vrijwilligers doen hier nu hard werk en vervolgens verknoeien zij het.'