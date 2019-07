Stadskanaal bakkeleit met provincie Drenthe over gebiedsfonds windpark

De gemeente Stadskanaal is met de provincie Drenthe in discussie over de vergoeding voor omwonenden van windpark Drentse Monden Oostermoer.

De provincie Drenthe heeft namelijk het initiatief genomen om een gebiedsfonds op te zetten, waarvoor de provincie en de initiatiefnemers geld beschikbaar stellen. Windpark Drentse Monden Oostermoer meldt op de eigen website dat het zelf 337.500 euro per jaar inlegt, terwijl Drenthe 180.000 euro per jaar in de pot wil stoppen.

Aanspraak op fonds

De gemeente Stadskanaal heeft bij de provincie Drenthe aangeklopt om aanspraak te maken op een gedeelte van dat fonds. Stadskanaal zegt als grensgemeente onderzoek te hebben gedaan om hoeveel directe omwonenden het bij windpark Drentse Monden Oostermoer gaat.

Volgens Stadskanaal staan er 617 woningen binnen een straal van duizend meter van de windmolens en ruim 1200 woningen op 1250 meter van de windmolens. Met name Musselkanaal (ter hoogte van Eerste Exloërmond) en Stadskanaal-Noord bevatten woningen die binnen de genoemde afstanden vallen.

Provinciegrens als spelbreker

De inwoners van de gemeente Stadskanaal die binnen die straal vallen, maken tot dusver nog geen kans op een vergoeding uit dat gebiedsfonds. De provinciegrens zit daarbij in de weg en de provincie Drenthe weigert Stadskanaal tot dusver tegemoet te komen, zo erkent ook gedeputeerde Nienke Homan.

Daarop heeft Stadskanaal zich gemeld bij de provincie Groningen. Maar in tegenstelling tot Drenthe, heeft het provinciebestuur in Groningen gezegd dat louter de initiatiefnemers een gebiedsfonds moeten vullen. De provincie Groningen draagt niet bij aan een windfonds, ook niet bij windpark N33 bij Meeden en verwijst weer naar Drenthe.

'Stadskanaal heeft recht op bedrag'

'Wij vinden dat Stadskanaal helemaal gelijk heeft', zegt gedeputeerde Nienke Homan. 'Als je binnen een bepaalde straal van een windmolen woont, heb je recht op een bedrag uit een gebiedsfonds, dus we ondersteunen Stadskanaal daar helemaal in. Daarnaast zijn we ook in overleg met Drenthe hoe we dit kunnen oplossen.'

Homan erkent dat de gesprekken met de provincie Drenthe moeizaam verlopen. 'De gesprekken zijn gaande, maar we zijn er nog niet direct uit en de beweging vanuit Drenthe heb ik nog niet geconstateerd, moet ik eerlijk zeggen.'

Reactie Drenthe

Een woordvoerder van de provincie Drenthe zegt dat de provincie niet zal reageren, omdat de gesprekken over het gebiedsfonds nog gaande zijn.

