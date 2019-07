Festival rond wereldberoemde Groninger orgels van Arp Schnitger

In Uithuizen staat er één, net als in Godlinze. Mensingeweer heeft er één, Noordbroek ook. De Stad heeft er zelfs een paar: kerkorgels die gebouwd zijn door Arp Schnitger. Dit jaar is het 300 jaar geleden dat-ie overleed.

De komende drie maanden wordt bij zijn overlijden stilgestaan met een heus festival.

Orgelzomer

Orgelzomer Groningen heet het festival dat maandag van start ging in de Der Aa-kerk in Stad. Het festival, dat bestaat uit onder meer concerten, masterclasses en excursies, staat dit jaar in het teken van Arp Schnitger (1648-1719). In totaal maakte hij met zijn medewerkers 170 orgels. Dertig daarvan zijn er nog over, waarvan een stuk of tien in Groningen.

Schoonheid van klanken

Eén daarvan is gebouwd in de Der Aa-kerk. Volgens organist Peter Westenbrink is dat een bijzondere. 'Schnitger heeft hier een mooi orgel gebouwd, maar dat is in de loop van de tijd aangepast aan de smaak van de verschillende periodes.'

Volgens hem is het daardoor een veelzijdig orgel geworden. 'Daarmee kun je niet alleen muziek uit de tijd van Schnitger spelen, maar ook van veel later. En met de akoestiek van de kerk is dat een wonder, een schoonheid van klanken.'

Stradivarius van de orgelbouwers

'Hij wordt vaak de Stradivarius van de orgelbouwers genoemd', vertelt Betty Knigge, organisator van Orgelzomer Groningen. Ze merkt dat de Groninger orgels vooral in het buitenland erg gewaardeerd worden.

'Het is ongelooflijk, we krijgen deze week mensen uit Tsjechië, Verenigde Staten en Groot-Brittannië op bezoek, maar ook mensen uit Goes. Die komen naar Groningen om een paar dagen te genieten van onze orgels.'

Ook organist Westenbrink merkt veel interesse vanuit het buitenland. 'Vorige week had ik nog een club van negen Koreaanse vrouwen die hier les hebben gehad en die zijn helemaal uit hun dak gegaan.'

Groningse zuinigheid

Als reden voor het grote aantal Schnitger-orgels dat in Groningen bewaard is gebleven, wordt vaak de Groningse zuinigheid genoemd. Maar de organist van de Der Aa-kerk gelooft dat niet helemaal.

'In Groningen hebben we door de eeuwen heen hele goede orgelbouwers ingehuurd. Niet alleen Schnitger, maar ook Hinsz of Van Oeckelen. Zij bouwden orgels van hoge kwaliteit, ze zijn zo goed dat we er nog altijd van kunnen genieten.'

