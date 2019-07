Vleermuizen krijgen in Overschild hun eigen woontoren

'Er is een aantal hele mooie verblijfplaatsen aanwezig in Overschild voor bijvoorbeeld de laatvlieger en de gewone dwergvleermuis', vertelt Sicco Jansen van Faunaprojecten.

'Anders zouden ze doodgaan of verdwijnen'

'Ze zitten onder andere in de woningen die gesloopt gaan worden vanwege de versterkingsopgave. Bij sloop zou de vleermuizenpopulatie ook verdwijnen. De vleermuistoren is een stap om ze te behouden voor Overschild. Anders zouden ze doodgaan of verdwijnen.'

Maandag aan het einde van de middag werd de toren klaargemaakt voor transport. Dinsdag rond 05:00 uur vertrekt Jansen vanuit het Overijsselse Holten met de toren richting Overschild.

Elke vleermuis heeft weer zijn eigen eigenschappen en eisen Sicco Jansen-Faunaprojecten

'We bouwen vaak voorzieningen voor vleermuizen als onderdeel van een gebouw. Dit is nieuw voor ons, want de toren is speciaal afgestemd op Overschild', vertelt Jansen over de operatie.

In kaart brengen

Arcadis deed de afgelopen tijd onderzoek naar de hoeveelheid en soorten vleermuizen in het dorp. Op basis daarvan werd de toren ontworpen. Jansen: 'Alles om het de vleermuizen zoveel mogelijk naar de wens te maken. Elke vleermuis heeft weer zijn eigen eigenschappen en eisen.'

Wennen

Dinsdag aan het einde van de ochtend moet de toren klaar zijn voor gebruik. De komende maanden kunnen de vleermuizen wennen aan hun nieuwe onderkomen. 'Vleermuizen weten niet precies welk gebouw voor hen bedoeld is. Dus wordt de toren eerder geplaatst dan dat de woningen worden afgebroken. De vleermuizen hebben een gewenningsperiode.'

De bedoeling is dat de vleermuizen voor hun winterslaap in november zijn 'verhuisd'.

Een impressie van de toren. (Foto: Faunaprojecten)