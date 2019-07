Geen vakantie door heimwee: 'Maar we hebben het thuis goed, dus waarom zouden we?'

Het is zomervakantie en het merendeel van de Groningers gaat op vakantie. Maar er blijven ook mensen thuis. Bijvoorbeeld vanwege een verbouwing, verhuizing of gewoon omdat ze niet weg kunnen, omdat ze last hebben van heimwee.

Om een beeld te geven van Groningers en hun vakantie zijn we bij RTV Noord begonnen met de serie 'Woar bistoe den?' en volgen we de belevenissen van vakantievierend Groningen.

Edith Nijenhuis brengt haar vakantie het liefst thuis door in Boerakker. 'Toen ik klein was had ik al last van heimwee. Ik ben een keer met mijn ouders twee weken op vakantie geweest en dat was 's nachts heel veel huilen. Toen miste ik mijn katten.'

Twee weken van huis

Twee weken is de langste periode dat Edith van huis is weggeweest. De laatste keer was in haar jeugd met haar nicht. 'Dat ging met heel veel moeite. Ook toen had ik last van heimwee. Ik ben daarna niet meer zo lang van huis geweest', vertelt Edith.

'Je krijgt dan steken in je hart omdat je in het vreemde bent. Je mist dan heel erg je thuis. Als ik nu weg zou gaan, mis ik de paarden en wil ik heel graag weten hoe het met ze is.'

Familietrekje

De heimwee zit in de familie, want ook haar zoon heeft heimwee als hij weg is. Maar die vindt het niet erg om thuis te blijven, want hij vermaakt zich prima op het erf. 'Ik en mijn zoon genieten hier thuis prima tijdens de vakantie. We hebben het thuis al goed, dus waarom zouden we weggaan?', zegt ze.

Niet alleen kinderen, maar ook veel volwassenen schijnen last te hebben van heimwee. 'Vijftig tot negentig procent van de mensen heeft wel eens last van heimwee. Iedereen kent dat gevoel. Sommige mensen kunnen niet tegen die verandering. Dat levert stress op en dan krijgt men hartkloppingen en andere fysieke aandoeningen, zoals huidklachten', vertelt psychiater Carl Blijd.

Blijf actief

Volgens Blijd kan je Heimwee tegengaan door langzaamaan in kleine stappen te leren met de verandering om te gaan. Verder door actief te blijven tijdens de vakantie, zodat je zo weinig mogelijk aan thuis kan denken en erover te praten.

Maar mensen moeten het volgens Blijd wel nodig vinden om van de heimwee af te komen.

'Je kunt ervan af komen, maar je kunt het ook gewoon accepteren', zegt Blijd. 'Het is eigenlijk een heel humaan gevoel. Een sentiment van iedereen. Je moet het veranderen als het je belemmert. De familie Nijenhuis heeft er geen last van, maar als een minister van Buitenlandse Zaken er last van zou hebben, zou het wat lastig zijn.'

Geen last

Edith ziet de heimwee niet als een last: 'Ik mis de vakantie naar het buitenland niet. Wat je niet weet, kun je ook niet missen. We zijn gehecht aan onze katten, honden en paarden. En hier thuis vermaken we ons prima.'

Zoektocht naar vakantieverhalen

Heb je zelf een leuk vakantieverhaal dat je graag wilt delen? Stuur dan een mail naar vakantie@rtvnoord.nl.