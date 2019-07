Advocaat Jan Nieboer: 'Voor iemand die nog nooit met strafrecht in aanraking is geweest, is dit zwaar'

'Linksom of rechtsom verwacht ik wel dat we ergens in een rechtszaak terecht zullen komen, maar voor nu concentreer ik me erop om mijn cliënt thuis te krijgen', zegt advocaat Evert van der Meer (De Haan Advocaten) van Jan Nieboer.

Jan Nieboer en Jan H. zitten sinds 19 juni vast. Hun voorarrest kan nog twee keer met dertig dagen worden verlengd. Daarna moet de zaak voor een rechter komen.

Van der Meer verzette zich vorige keer al tegen het langer vasthouden van zijn cliënt.

Nieboer en H. worden verdacht van dwang, bedreiging en het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Ze zouden dreigbrieven hebben gestuurd en meerdere malen asbest hebben gedumpt. Op die vergrijpen staat maximaal twaalf jaar cel.

Van der Meer krijgt geregeld de vraag hoe het gaat met Nieboer. 'Hij is gewoon uit het leven gehaald, zijn vrijheid is hem ontnomen', vertelt de raadsman. 'Hij heeft zich te houden aan een regime. 's Morgens wordt hij wakker gemaakt en 's avonds moet hij zijn cel weer in. Hij heeft niks meer te bepalen. De impact op zijn gezin is ook groot.'

'Ik kan wel zeggen dat ik blij ben dat ik dit zelf nog nooit heb meegemaakt', gaat Van der Meer verder. 'Ik heb natuurlijk wel cliënten die vaker met justitie in aanraking zijn geweest. Die kennen het klappen van de zweep. Dat wil trouwens niet zeggen dat zij het leuk vinden. Maar vooral voor iemand die nog nooit met strafrecht in aanraking is geweest, is dit zwaar.'

Net als Jan Nieboer hoort ook Jan H. vandaag of hij langer vast blijft zitten. Hij wisselde twee weken geleden van advocaat. Zijn nieuwe raadsman - Evert Kuiters van het kantoor Anker & Anker - wil niet reageren.

In de artikelen over de windmolenverdachten noemen we de ene verdachte bij de volledige naam en de andere niet. Dat roept wellicht vragen op. Verdachte Jan Nieboer wordt wel met zijn volledige naam genoemd. Dat doen we omdat Nieboer tot voor kort nog altijd de voorman was van actiegroep Platform Storm. In die rol trad hij geregeld op in de media.

Medeverdachte Jan H. was in het verleden actief als woordvoerder van actiegroep Storm Meeden, maar dat was hij al geruime tijd niet meer.