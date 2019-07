Rondje Groningen: Wie is zijn geldkistje kwijt?

Robben neemt een duik. De FC Groningen-temperatuur stagneert. Kraantje Pappie blijkt razend populair elders op de aardbol. En iemand is zijn of haar geldkistje kwijt.

1) Kraantje is on fire in Mexico

We beginnen met dit heerlijke verhaal van The Best Social Media. Blijkbaar is Kraantje Pappie retepopulair in Mexico! Die kunnen Traag gewoon meedoen!

2) En niet alleen in Mexico

Stadsblog Sikkom vult aan dat Pappie's Traag ook in Colombia insloeg als een bom - net als andere Nederlandse liedjes met een bubbling-beat.

3) Bourtange van boven

We weten natuurlijk al langer dat Bourtange erg mooi is. Dat viel ook World Urban Planning op, die op Instagram foto's verzamelt van mooie landschappen van boven...

4) En de winnaar is ...

Dat de Oostwold Airshow ook dit jaar een succes was, kon je eerder al lezen. Maar er vond ook een fotowedstrijd plaats, die Paul Mellens wist te winnen. 'De piloot was druk bezig met zijn voorbereidingen. Toen hij mij zag, drukte ik af', omschrijft hij. Oordeel zelf over de winnende kiek.

5) Forum van boven

Ook van boven...het nieuwe Forum. Je hebt voor en tegenstanders, maar vanaf de eerste trans van de Martinitoren is het toch wel een fraai plaatje...

6) Robben gaat zwemmen

Het Twitter-account van Arjen Robben is tot leven gekomen. En met een reden. Robben zwemt binnenkort mee met de Groningen Swim Challenge en zoekt sponsoren.

De reacties die Robben krijgt op het feit dat hij voor het eerst in twee jaar weer tweet, kunnen we ons als nuchtere Groningers wellicht maar moeilijk voorstellen.

7) Psst... iemand zijn geldkistje kwijt?

De vraag is natuurlijk wat er (nog) in zit. En of de politie weet wat erin zit.

8) Pas op

RTV Noord-journalist Willem snapt het wel, deze waarschuwing op een vuilstortcontainer aan de Scholtenstraat in Stad.

9) Het eerste uitvak zit vol

Genoeg Grunnegers die groenwit een hart onder de stiem steken tegen FC Emmen zaterdag.

10) Geeft ie de voetbalkoorts aan?

Of heeft Frank gewoon een erg Groningse thermometer?

Wat verwacht jij van de FC het komende seizoen trouwens? En wat is je gedroomde opstelling? Geef het ons door!

