'Beste Italiaanse restaurant van Nederland' gaat weg uit Groningen

Op de advertentie op de zakelijke site van Funda, staat ook waarom: 'Het wordt te koop aangeboden omdat de eigenaren, die van Italiaanse afkomst zijn, de wens hebben om zich in Zuid-West Nederland te vestigen. Die wens is ontstaan omdat de gehele familie daar is gaan wonen en gaan werken.'

Meteen gerenoveerd

Het restaurant vestigde zich in de zomer van 2017 in Groningen. Daarvoor werd het geheel verbouwd en gerenoveerd. Drie maanden nadat het opende, werd het door de Volkskrant pardoes gebombardeerd tot beste Italiaan van Nederland.

Eigenaar Alice Colombari werd opgeleid door Massimo Bottura, wiens restaurant Osteria Francescana in Modena meermaals werd uitgeroepen tot beste restaurant van de wereld.

Culinair criticus Mac van Dinther van de krant was lovend over de in Groningen gevestigde leerling: 'Het is smullen tot in de gloria', schreef hij. 'Alice is er een om te koesteren.'

