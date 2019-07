Het gaat slecht met de vlinder, maar niet in het Noorden

Het is landelijk een zeer slecht vlinderjaar, maar in Groningen zijn wel meer vlinders gespot. Dat blijkt uit de jaarlijkse tuinvlindertelling, georganiseerd door de Vlinderstichting.

In het Noorden ligt het gemiddelde twee keer zo hoog als landelijk. Dit jaar zijn er gemiddeld 7,5 vlinders in een kwartier in de Nederlandse tuinen geteld. De afgelopen tien jaar was dat het dubbele: 15 vlinders per telling.

Droogte

Door het droge weer vorige zomer zijn veel rupsen doodgegaan omdat de planten waar ze van afhankelijk zijn, waren verdroogd. Dat zie je nu pas terug. Het ging al slecht met de insecten en dan komt zo'n droge zomer er nog even bovenop, aldus de Vlinderstichting.

Op het vasteland van Groningen, Friesland, Noord-Holland en op de Wadden meldden waarnemers wel veel vlinders in de tuin. Met name de dagpauwoog, atalanta en distelvlinder komen veel voor. Waarom de vlinders het wel goed doen in Noord-Nederland, is onbekend.

Er zijn landelijk zo'n 10.000 tellingen gedaan in de periode van 6 tot 28 juli. Een kwartier lang noteerden vrijwilligers de vlinders die in hun tuin aanwezig waren.

Atalanta

De atalanta eindigde landelijk op nummer één. Dat komt omdat deze vooral in de noordelijke provincies, waar dus redelijk veel vlinders werden gezien, erg talrijk is. Ten zuiden van de grote rivieren werd de atalanta veel minder gezien.

Het klein koolwitje is op de tweede plek geëindigd, deze komt verspreid door het hele land voor. De derde plaats is voor de dagpauwoog.

Lees ook:

-Bijzondere vlinder gespot in Groningen (2017)