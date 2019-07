Scheidend directeur COA: 'Er was altijd een bed, en daar ben ik trots op'

Henk Wolthof was de afgelopen jaren directeur van het COA Noord-Nederland, en daarmee verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de opvanglocaties in Ter Apel.

'Kinderen moeten niet de dupe worden van de regels, dat is het belangrijkste,' aldus de scheidend directeur.



Sport

Wolthof liep in 1991 stage bij het COA als onderdeel van de sportopleiding CIOS. Hij kreeg direct een vaste baan aangeboden en begon bij het azc in Hoogezand. 'De eerste dag was bijzonder, er was namelijk helemaal niets. Toen heb ik in de kelder een sportzaaltje gemaakt.'

Bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers ging Wolthof niet meer weg. In het begin had hij vooral te maken met Oost-Europese kinderen, later uit alle delen van de wereld. Die probeerde Wolthof het die eerste jaren door sport en spel zo aangenaam mogelijk te maken. 'Vaak zie je trouwens dat kinderen zich makkelijker aanpassen dan volwassenen.'

Het hoogtepunt van zijn werk was misschien wel in 2015, toen heel veel Syriërs tegelijkertijd naar Ter Apel kwamen. 'We hebben toen nooit 'nee' hoeven te verkopen, er was altijd wel een bed ergens. Daar ben ik best een beetje trots op.'

Keten

Wolthof gaat niet helemaal weg bij het COA. Hij krijgt in zijn nieuwe functie van 'ketenmarinier' voor het ministerie van Asielzaken nog veel met de opvangorganisatie te maken.

Als ketenmarinier houdt Wolthof overzicht over de landelijke problematiek en kan hij met concrete oplossingen komen. 'Ik spreek liever over 'ketenregisseur', dat klinkt iets minder militant. Het is elk geval een functie met veel mandaat.'



Overlast

'Er is nu een kleine groep overlastgevers, dat zijn voornamelijk veiligelanders uit Noord-Afrika. We gaan niet stoppen voordat het probleem opgelost is. We gaan er bovenop zitten,' zegt Wolthof.

'We ontwikkelen een topaanpak voor de grootste raddraaiers. Die moet je achter de broek zitten en zo ontmoedigen in negatief en crimineel gedrag. Dat moet vanuit het strafrecht en het vreemdelingenrecht.'

Wolthof: 'Het gros van de veiligelanders is kansloos voor een aanvraag. Dat is nou eenmaal het Europees recht. Natuurlijk moet er achter poort snellere selectie plaatvinden. Maar het duurt twee jaar voordat de wet is veranderd, daarom moeten we nu ook al flink aan het werk.'

Toch geen gratie voor Chinezen

Een memorabel moment noemt Wolthof de plotselinge komst van 800 Chinezen naar het aanmeldcentrum. 'In anderhalve dag kwamen die binnen,' herinnert hij zich. 'We kunnen in Ter Apel heel wat aan, maar achthonderd was echt te veel in een tijd dat we nog geen 2000 plaatsen hadden.'

De Chinezen kwamen naar Ter Apel omdat het gerucht ging dat toenmalig koningin Beatrix zou aftreden. 'Ze verwachtten dat ze daardoor gratie en een verblijfsvergunning zouden krijgen', zegt Wolthof.

Go China

Het vond plaats op 1 april 2008 en uiteindelijk trad Beatrix pas in 2013 af. Maar de Chinezen moesten wel worden verdeeld over azc's in Nederland. Wolthof denkt daar met een glimlach aan terug.

'Toen was er net een tentoonstelling van het terracottaleger in het Drents Museum, en daarvoor was een aantal bussen bestickerd. Wij kregen vier van die bussen, met de tekst 'Go China' erop. Dat soort dingen vergeet je nooit weer.'

Lees ook:

-Stelende asielzoekers in Ter Apel voortaan gekort op hun leefgeld