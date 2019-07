'Als er een leuk boek voor mezelf bij zit, dan haal ik dat er gewoon uit'

Aan de Bloemersmastraat in Niekerk (Westerkwartier) staat een grote boekenkast met een bord 'Gratis boeken lezen ruilen houden'. Het is de minibieb van Pieter Noordenbos.

Dat het een opvallende boekenkast is, blijkt wel. Verslaggever Nico Swart is 'Op fietse deur Grunnen' en was zodoende vandaag in Niekerk. Zijn oog viel direct op de boekenkast.

'Bijna elke dag komen mensen langs om te kijken of er wat voor hun smaak in zit', legt Noordenbos uit. De minibieb is een zelfregulerende bibliotheek. 'Sommige mensen houden de boeken, anderen brengen de boeken weer terug. Soms komt er iemand met een tas vol boeken om nieuwe voorraad te leveren.'

Plek voor nieuwe boeken

Als er nieuwe voorraad is, kijkt Noordenbos altijd even of er iets voor hem tussen zit. 'Er staat nu maar één boek tussen die ik wil lezen. De andere boeken die ik wil lezen heb ik al naar binnen gebracht.'



De huidige voorraad (Foto: Nico Swart/RTV Noord)



Noordenbos neemt niet alleen boeken mee, hij levert ook. 'Als hij leeg begint te raken vul ik hem aan met mijn eigen boeken. In huis heb ik ook niet veel ruimte meer voor nieuwe boeken.'

Het idee voor de minibieb kwam ook vanwege een overschot aan boeken. 'Mijn broer kwam met een doos boeken naar mij toe. Hij weet dat ik graag lees.'

Grote boekenkast

Op het moment dat hij de eerste boeken uit had en boeken zag die hij zelf niet leest, zette hij een tafeltje buiten om iedereen boeken te laten ruilen. 'Dat liep uit de hand, mensen kwamen steeds meer boeken brengen.' Hij bouwde een klein kastje bij de tafel. 'Maar dat was ook nog niet genoeg en op een gegeven moment heb ik achter het huis een voorraadkast neer moeten zetten.'

Toch was ook dat niet genoeg. 'Er kwamen steeds meer boeken bij, vandaar dat er nu een grote boekenkast staat.'



De minibieb (Foto: Nico Swart/RTV Noord)