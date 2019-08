Afval, verkeer, straatverlichting; bekijk hier op welke plekken waarover wordt geklaagd in Stad

In een jaar tijd zijn er bij de gemeente Groningen rond de 25.000 meldingen binnengekomen van mensen die melden dat er iets niet in orde is. Dat is ruim één melding per tien inwoners.

Dat blijkt uit cijfers van de gemeente van 18 juli vorig jaar tot en met 29 juli dit jaar.

Het merendeel - bijna 30 procent - van deze meldingen gaat over afval, waaronder grofvuil dat gedumpt wordt op straat of plekken waar veel zwerfafval ligt.

Op de tweede plek staan de wegen. Dat gaat om 13,9 procent van het totaal aantal meldingen. Daarbij moet je denken aan meldingen over kapotte verharding, onkruid, glas of blad op de wegen of zand dat op de weg ligt. Het spreekwoordelijke 'brons' gaat naar groen. Dat houdt in dat men te hoog onkruid, snoeiafval of berenklauw meldt.

Noodweer en hitte

De dag waarop de meeste meldingen zijn gedaan was 5 juni van dit jaar: ruim 320 keer. Dat was de dag dat er stevig noodweer over de provincie trok. Veel meldingen gingen op die dag dan ook over kapotte bomen en gevaarlijke takken.

Ook duidelijk zichtbaar is de hitte van vorige week. Mensen kunnen namelijk niet alleen meldingen doen, je kunt er ook op stemmen, als je het met die melding eens bent. Met ruim 30 op één dag kent donderdag 25 juli een duidelijke piek. Toen werd het ruim 36 graden.

Stadsstrand

Dat er op warme, drukke dagen veel afval zich ophoopt rond het stadsstrand mag genoegzaam bekend zijn. Maar ook worden er op die plek veel meldingen gedaan van verkeerd geparkeerde auto's en scooters en onveilige verkeerssituaties.

Voor de gemeente Groningen zijn deze meldingen vooralsnog geen reden om het stadsstrand te sluiten. 'De mate en de frequentie van overlast is beperkt. Het gaat alleen om de heel drukke dagen bij uitzonderlijk warm weer', aldus een woordvoerder. De gemeente denkt dat, om de overlast tegen te gaan, het voldoende is om extra afvalbakken te plaatsen meer toezicht te houden en vroege schoonmaakrondes te houden.

Weesfietsen

Wat ook opvalt zijn de meldingen over weesfietsen. Daar zijn er door de hele stad ruim 500 meldingen van binnengekomen, waarvan bijna 200 zich concentreren in de Zeeheldenbuurt. Volgens de gemeente heeft dat te maken met de vele studenten die er wonen. Een woordvoerder geeft aan dat het stadstoezicht actiever is dan in andere buurten om actie te ondernemen tegen de weesfietsen. De meeste meldingen van weesfietsen zijn gedaan op maandag 3 september 2018. Dat was vorig jaar de dag van de opening van het academisch jaar.

Je kunt per onderwerp zien wat voor meldingen er zijn binnen gekomen bij de gemeente Groningen. Zoom in om te zoeken in jouw buurt. Hoe donkerder het gebied, hoe vaker een melding in verhouding voorkomt.



Verantwoording

Als je een melding doet bij de gemeente, dan kun je ook een toelichting geven. Bij het onderzoek van het databestand kwamen we meerdere meldingen op één dag op één plek tegen met exact dezelfde toelichting. Deze dubbelingen hebben we er vooralsnog uitgehaald. In totaal ging het om ruim 2000 dubbelingen. Niet duidelijk is of het in dit geval ging om één melder die meerdere meldingen op één plek doet, of dat er meerdere melders zijn die de beschrijvingen van elkaar overnemen. In het laatste geval ligt het aantal melders dus hoger dan 25.000.

