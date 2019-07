Buurt na vondst dode vrouw: 'Ik slaap er slecht van'

'Het was een hele lieve vrouw, ik begrijp hier helemaal niks van.' Aanwonenden van de Wibenaheerd in Stad zitten vol vragen.

Afgelopen zondagavond werd in een van de woningen in de straat een dode vrouw gevonden. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak.

Vragen



De politie wil gedurende het onderzoek niks kwijt. Maar wat er ook is gebeurd, het heeft impact op aanwonenden.

Geen van de vier gesproken omwonenden wil met naam genoemd worden, één van hen durfde het verhaal wel op de radio te doen. Dat gesprek is onderaan dit bericht terug te luisteren.

Gesprek van de dag



De dood is het gesprek van de dag in de buurt. Eén van de buurtbewoonsters brengt vier bakken met vla naar haar buurman. 'Kijk, dit mag je hebben. Mijn zoon heeft een notenallergie en hier zitten noten in.' Het is tekenend voor de verhoudingen in de buurt. Aan de Wibenaheerd kennen de mensen elkaar. Zij kijken naar elkaar om.

De man die daar woont, mag zijn woning ook nog steeds niet in Buurvrouw

Langzaamaan ontstaat een gesprek. 'Het is wel allemaal heel raar wat daar gebeurd is. Ze woonde daar achter', wijst de man naar een balkon zo'n vijftien meter verderop. 'Dit zit mij niet lekker', zegt zijn buurvrouw. Zij vervolgt: 'De man die daar woont mag zijn woning ook nog steeds niet in. Het is allemaal wel mysterieus hoe dit gaat.'

Volgens alle vier de gesproken aanwonenden was de woning niet van de vrouw. Zij komt, zo zeggen de vier, uit Delfzijl. De vrouw was vijftig jaar oud en zij lag in de woning van haar vriend, is wat de aanwonenden laten weten.

Het is voorgelegd aan de politie. Die wil niks ontkennen of bevestigen.

'Dit doet pijn'



De politie heeft een buurtonderzoek gedaan. Een van de gesproken personen zit op driehoog op haar balkon.

Zij had opeens politie voor de deur staan en vertelt dat zij de agenten heeft binnengelaten en heeft verteld wat zij heeft gezien en gehoord. 'Dit doet mij pijn, de onderste steen moét boven komen. En als de politie informatie wil, dan geef ik het. Zolang dit maar wordt opgelost.'

Onrust in de buurt



Wij staan bij de buurtbewoonster op het balkon. Vlak voordat de microfoon aangaat, wijst zij naar beneden. De man die schuin onder haar woont staart voor zich uit. 'Zo staat hij daar de hele tijd al. Hij begrijpt er ook helemaal niks van.'

De vrouw over het gevoel in de buurt: 'Over het algemeen is er toch wat onrust. Mensen voelen dat er meer aan de hand is. Met mijzelf gaat het ook niet zo goed. Ik slaap er slecht van.'

Het onderzoek naar de dood van de vrouw is in volle gang. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht.

Luister hieronder de radiobijdrage met een van de omwonenden:



Lees ook:

- Onderzoek naar verdachte dood Beijum gaat verder

- Politie doet onderzoek naar dode vrouw in Beijum