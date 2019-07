Eendenkroos en dode vissen: Lewenborg is er klaar mee

In de Kajuit in Lewenborg worden dode vissen verwijderd (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Tijdens de hittegolf van de afgelopen week was het opnieuw raak. De vijver raakte bedekt met een dikke laag eendenkroos, met als gevolg: te weinig zuurstof voor de vissen.

Vierduizend vierkante meter

De vijver heeft een oppervlakte van ongeveer vierduizend vierkante meter. Het probleem is dat er geen verbinding is met ander water. Er is dus geen natuurlijke doorstroming. Bovendien staan er veel bomen en struiken om de vijver, wat het probleem verergert.

'De bladinval zorgt voor voedselrijk water waardoor kroos kan ontstaan aan de wateroppervlakte. Als het een flinke tijd niet regent en erg warm is, kunnen zuurstoftekorten ontstaan in het water', zegt Peter Horinga, woordvoerder van de gemeente Groningen.

Honderden dode vissen

Buurtbewoners zijn het zat, blijkt uit een mail van één van hen aan RTV Noord afgelopen dagen: '[Waterschap Noorderzijlvest zegt]dat de gemeente nu aan de beurt is om actie te ondernemen. Nu inmiddels anderhalve week verder is er nog steeds geen actie.'

Die actie is inmiddels wel ondernomen. Afgelopen zondagavond zijn in opdracht van het waterschap medewerkers van een gespecialiseerd bedrijf met een bootje de vijver opgegaan om honderden dode vissen uit het water te halen.

'Wij gaan over de waterkwaliteit, maar de gemeente gaat over het beheer', zegt woordvoerder Remy Hogendorp van Noorderzijlvest. 'We hebben enkele adviezen gegeven om het probleem op te lossen. Het is aan de gemeente om daaruit een keuze te maken.'

Een beluchter is een oplossing, maar ja...

Een oplossing voor de korte termijn is het plaatsen van een beluchter. Maar voor de benodigde elektriciteit is een aggregaat nodig. In het verleden is deze oplossing ook toegepast, maar dat leidde weer tot klachten van buurtbewoners over lawaaioverlast.

Maar er moet wat gebeuren, zegt gemeentewoordvoerder Horinga: 'Vanwege de situatie zoals deze nu is, gaan we hier snel met omwonenden over in gesprek.'

Baggerwerk

Op de langere termijn moet het uitbaggeren van de vijver meer soelaas bieden. Deze werkzaamheden staan gepland voor komende winter. Horinga: 'Baggerwerkzaamheden kunnen helpen bij het voorkomen van deze situatie omdat het slib op de bodem veel voedingsstoffen bevat voor onder andere kroos.'

De beste oplossing is een verbinding tussen de vijver en ander oppervlaktewater, zodat circulatie mogelijk wordt. Maar dat is toekomstmuziek.

Beperkte middelen

De gemeente wil op korte termijn ook om tafel met Stichting Le Roy, die namens de wijkbewoners de natuur in en om de wijk Lewenborg beheert. Voorzitter Frank Sierhuis staat open voor een gesprek: 'Ook wij zijn niet blij met die dode vissen in het water. Wij willen ook de bomen en struiken snoeien, maar wij hebben daarvoor slechts beperkte middelen. Laten we het samen oplossen.'

Ondertussen laat de gemeente nog deze week zoveel mogelijk kroos uit de vijver halen om in elke geval de ergste overlast aan te pakken. Maar de zomer is nog lang niet voorbij...

