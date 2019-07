'Je denkt dat jij het warm hebt? Werken in een broeikas, da's pas stukgaan!'

Werken in een kas valt niet mee in de hitte. (Foto: Suzanne Stoppels)

Temperaturen met uitschieters naar vijftig graden, een brandende zon en een luchtvochtigheid die je T-shirt binnen no-time kletsnat maakt: werken in kassen is alles behalve koel. Toch wordt er tijdens de hittegolf gewoon doorgewerkt.

Medewerker Edsge Doornbos van Kwekerij Arends in Paterswolde heeft het zweet op zijn voorhoofd staan: 'Je denkt dat jij het warm hebt, hè? Nou, werken in een broeikas, da's pas stukgaan', zegt hij lachend, terwijl hij dozen met lavendelstekjes op een kar zet.

Doornbos werkt al jaren in de kassen en weet inmiddels wel hoe hij met een hittegolf als deze moet omgaan: 'Veel drinken en je tempo aanpassen.'

Er wordt druk gewerkt in de kassen van Kwekerij Arends (Foto: Stephanie Nijssen/RTV Noord)



Onderuit door de hitte

Oude rotten in het vak als hij schrikken niet meer zo van de hitte maar nieuwe mensen in de kas moeten dat volgens hem wel echt leren. 'Die rennen dan van hot naar her, tja en dan gaat er weleens eentje onderuit omdat het zo warm is.'

Hittevrij voor het personeel

Hilde Barendse runt de lavendelkwekerij en ze probeert er alles aan te doen om het personeel niet oververhit te laten worden. 'Naast extra drinkmomenten, zonwering in de kassen en krijt op het dak hebben we vorige week de vakantiemedewerkers in de middag niet laten werken en ook het vaste personeel heeft donderdagmiddag vrij gekregen. Het was gewoon niet te doen.'

Hilde Barendse van Kwekerij Arends (Foto: Stephanie Nijssen/RTV Noord)



Barendse baalt van de temperaturen: 'Dit is voor niemand goed. Niet voor het personeel, niet voor de plantjes, noch voor de planning. We lopen nu achter op schema omdat mensen gewoon last hebben van de warmte en dat is logisch. Maar dit gaan we wel even merken in de kosten, ja.'

De koelcel is ook geen oplossing

Maar hittegolf of niet, volgens zowel Doornbos als Barendse is de sfeer er in de kassen niets minder om.

Barendse: 'De vakantiemedewerkers gaan af en toe zwemmen in de pauze in één van onze sproeiwaterbassins, soms springen ze er gewoon met kleren en al in. Dat is natuurlijk hilarisch.' Doornbos voegt toe: 'Weet je, iedereen heeft het warm. Je kunt wel in de koelcel gaan zitten, maar daar ben je na tien minuten ook wel weer zat van.'