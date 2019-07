Bijna veertig meldingen van zieke en dode vissen: 'Overschot vanuit riool de vijvers in'

En dat gaat in Stad niet alleen om Lewenborg, maar ook enkele vijvers in de Oosterparkwijk, De Held en in de Kardingerplas. Ook in Ten Boer zijn meldingen gedaan.

Karpers

Van de meldingen die mensen deden van zieke en dode vissen, zijn er drie niet afgehandeld. Twee daarvan zijn in Lewenborg - waar RTV Noord al over schreef - en één melding gaat over de Oosterparkvijver.

Begin april werd er melding gedaan van vijftien karpers die dood in de Oosterparkvijver lagen. Volgens een woordvoerder van de gemeente, Peter Horinga, zijn deze vissen destijds weggehaald, en is administratief nog niet goed afgehandeld, waardoor de melding nog 'open' staat.

Oosterpark

Volgens Horinga is er in de Oosterpark vaker sprake van vissterfte, vaak na hevige regenval. 'Het rioolstelsel kan dan de hoeveelheid water niet aan. Om te voorkomen dat water terugloopt de huizen in of dat putdeksels omhoogkomen, gaat een overschot vanuit het riool de vijvers van de wijk in.'

Dit water bestaat voornamelijk uit regenwater, maar er zitten ook nog een 'wat hogere organische belasting' in. 'Als algen en dergelijke dit gaan verteren, ruimen die de voedingstoffen op, maar daar gebruiken zij ook zuurstof bij. Daardoor blijft er soms niet genoeg zuurstof over voor vissen,' zegt Horinga.

Voorjaar 2019

Vooral in april en mei van dit jaar zijn naar verhouding veel meldingen binnengekomen. De gemeente verklaart dit door neerslagtekort. Horinga: 'En specifiek voor het voorjaar speelt nog dat vissen dan paaien, een uitputtende bezigheid die de gezondheid kan verslechteren.'

Oplossing

De gemeente werkt er momenteel aan om de Oosterparkvijvers te beschermen tegen vissterfte. Zo worden er diepere plekken aangebracht waar het kouder blijft en vissen beter kunnen leven. Horinga: 'Daarnaast maken we ondiepe plekken waar waterplanten kunnen ontwikkelen. Deze filteren het water en onttrekken voedingsstoffen.'

'We zijn inmiddels gevorderd met de voorbereiding om een leiding aan te leggen, zodat we vers water kunnen toevoeren. Die mogelijkheid bestaat nu nog niet, maar zou in de toekomst dus kunnen helpen om vissterfte juist te voorkomen,' aldus de woordvoerder.

