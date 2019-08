FC Emmen versus FC Groningen: wat 'voorspelt' de geschiedenis?

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dat weten ze in de financiƫle wereld al langer. En in de voetbalwereld eigenlijk ook.

Maar toch proberen we elke keer weer, licht bijgelovig als we stiekem zijn, wat houvast te zoeken aan de hand van statistieken. Wat voor zinnigs kunnen we over FC Groningen te zien in de grote, glazen bol van de geschiedenis?

Helaas, helemaal niets. Want op basis van de historische feiten die te vinden zijn op de website fcgstats.nl is níet te voorspellen of Groningen vanavond bijvoorbeeld gaat winnen. Sinds het seizoen 1971-1972 heeft de FC zestien openingswedstrijden gewonnen, werd er zestien keer gelijkgespeeld, en gingen er zestien duels verloren. Let wel: hier zitten ook de openingswedstrijden uit de Eerste Divisie bij.

Maar houden we het bij alleen de Eredivisie, dan geven de resultaten uit het verleden een lichte aanwijzing dat FC Groningen de openingswedstrijd tegen FC Emmen niet zal winnen. Van alle seizoensopeningen in de Eredivisie won de FC er twaalf, werd er veertien keer gelijkgespeeld, en liepen de Groningers veertien keer als verliezer van het veld.

Beste en slechtste opening

De beste seizoensopening was in 1998-1999, in de Eerste Divisie, toen Groningen thuis met 6-0 won van RBC. De slechtste seizoensopening was minder lang geleden. In 2016-2017 was Feyenoord met 0-5 te sterk in de Euroborg.

De eerste wedstrijd van vorig seizoen behoorde overigens tot de op twee na slechtste. Uit tegen Vitesse verloor de FC met 5-1.

(Foto: Sander Schieving/RTV Noord)

Tegen Emmen

Ook zal FC Groningen niet gelijkspelen tegen FC Emmen vanavond, als je je vertrouwen stelt in de cijfers tot nu toe. Want in de veertien eerdere wedstrijden - oefenduels niet meegeteld - tegen de Emmenaren won én verloor de FC zeven keer.

Of de ploeg van Danny Buijs gaan winnen of verliezen, wijzen de historische uitslagen dus niet uit. Alhoewel, de twee wedstrijden die de Trots van het Noorden in de Eredivisie speelde tegen Emmen verloren de Groningers. Dat was vorig seizoen.

Uitwedstrijden

Deze eeuw wist de FC in het seizoen 2006-2007 het meeste aantal punten in uitwedstrijden te behalen. Dat seizoen werden er 23 punten in andere stadions bijeen gesprokkeld. Er werden toen zeven uitwedstrijden gewonnen en twee gelijkgespeeld (en dus acht matches verloren). Alleen in 1984-1985 haalde de club, omgerekend naar het driepuntensysteem, meer punten in uitwedstrijden in de Eredivisie: 27 stuks.

Totaalaantal punten per seizoen behaald in uitwedstrijden. Tekst gaat verder onder grafiek.



Van alle eredivisiewedstrijden die er sinds 1971-1972 (het eerste seizoen van FC Groningen) zijn gespeeld, 1360 stuks, zijn er 464 winnend afgesloten: 34,1 procent.

In de uitwedstrijden die er tot nu toe zijn gespeeld ligt dat percentage lager. 149 van de in totaal 680 uitwedstrijden in de Eredivisie werden gewonnen: 21,9 procent. De Groningers kunnen dat percentage vanavond ten koste van FC Emmen in de Eredivisie ophogen naar 22,0 procent.

Pol van Boekel

De arbiter vanavond is Pol van Boekel. Onder zijn leiding speelde de FC 35 wedstrijden in de Eredivisie. Daarvan gingen de meeste wedstrijden verloren: dertien stuks. Twaalf eindigden in een overwinning, dus een mooi moment om die balans te herstellen. De laatste match van de FC onder zijn leiding ging overigens verloren. Tegenstander was toen - jawel - FC Emmen uit.

3 augustus

Tot slot de datum: Slechts één keer speelde de FC een wedstrijd op 3 augustus. De uitwedstrijd tegen NEC werd in 2013 gewonnen met 1-4. Vanavond weer een uitwedstrijd op 3 augustus: wat kan er misgaan?

Gokje wagen?

Mocht je na deze 'voorspelling' een gokje willen wagen? Dan kun je het beste op de FC inzetten. Want Toto acht de kans groter dat de FC wint dan dat Emmen wint. Voor iedere euro krijg je namelijk 2,20 euro terug. Mocht Emmen winnen, dan krijg je 2,95 euro terug.

