Blauwalg op veel plaatsen verdwenen, ondanks warme weer

Dat blijkt uit metingen van de waterschappen, laat woordvoerder John Laninga van waterschap Noorderzijlvest weten. 'Ongeveer drie weken geleden kreeg ik foto's van een collega die met een drone over het Paterswoldsemeer gevlogen had. Daar schrok ik van, want er dreef een grote vlek blauwalg.'

Eens in de twee weken

Die blauwalg kan misselijkheid, buikloop en huidirritatie veroorzaken. De waterschappen houden de kwaliteit van het zwemwater daarom nauwlettend in de gaten. Minimaal eens in de twee weken worden watermonsters genomen, die onderzocht worden op blauwalg en andere bacteriën.

Monsters

Deze dinsdag is Jeannet Schuurke van waterschap Hunze en Aa's actief met het nemen van monsters uit het Paterswoldsemeer. Ze doet dat voor beide waterschappen.

Met een grote emmer en met behulp van een steriel potje schept ze water uit het meer en meet ze de doorzichtigheid van het water. Ze steekt meetapparatuur in één van de monsters, en ziet al snel resultaat. 'De waarde zit onder de grenswaarde, dus dit water is veilig wat betreft de blauwalg.'

Verdwenen

Dat geldt niet voor bijvoorbeeld de Kardingerplas in Groningen, die groen ziet van de blauwalg. Zwemmen wordt daar ten zeerste ontraden. Toch is de blauwalg, ondanks het warme weer, op veel plaatsen een stuk minder aanwezig of zelfs grotendeels verdwenen. 'Dat is opvallend', zegt John Laninga. 'Maar hoe dat komt weten we niet.'

