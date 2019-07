'De Bevingsbeleving lijkt heel onorthodox, maar dat zijn de maatregelen in Den Haag ook'

Bezoekers van Noorderzon kunnen deze zomer ervaren hoe het is om in aardbevingsgebied te wonen via een heuse bevingsbeleving. Deze attractie staat op het festival vanwege het tienjarig bestaan van de Groninger Bodem Beweging (GBB).

De GBB wilde voor haar tienjarig jubileum doen waar het goed in is: de aardbevingsproblematiek onder de aandacht brengen. 'En dat willen we doen op een manier die mensen bij blijft', zegt Sarah Leijendekker van de GBB. 'Zo kwamen we bij een Bevingsbeleving uit: virtual reality in een zeecontainer op Noorderzon.'

Aan kunstenaar Davey Smand de schone taak om mensen de Bevingsbeleving in de zeecontainer te laten ervaren. 'Binnen doe je een bril op en ga je op een bed liggen, waarna je vacuüm gezogen wordt. Ondertussen krijg je een droom te zien', legt Leijendekker uit.

Mentale gevolgen voelbaar

Smand laat zelf weten dat hij de Bevingsbeleving op deze manier heeft bedacht, zodat ook de mentale gevolgen voelbaar worden. 'Het gevoel van hulpeloos zijn probeer ik heel erg te benadrukken. En doordat je virtuele beelden ziet, wil ik het geestelijke aan het lichamelijke gevoel koppelen', omschrijft de kunstenaar.

Ik hoop dat mensen het verschrikkelijk vinden, want dat is toch een beetje de insteek ervan Davey Smand - Kunstenaar

'Ik hoop dat mensen het verschrikkelijk vinden, want dat is toch een beetje de insteek ervan', gaat hij verder. Smand hoopt niettemin dat veel mensen mee willen doen en zich vooral niet verplicht voelen. 'Zo kunnen we met z'n allen misschien meer aandacht krijgen voor de aardbevingsproblematiek.'

Te heftig?

Volgens Leijendekker is de bevingssimulator nog niet helemaal af en volgen er eerst nog een aantal tests. Of het vacuüm zuigen niet te heftig is? 'Slachtoffers van gaswinning zitten ook gevangen in hun eigen huis', zegt ze.

'De bevingsbeleving lijkt heel extreem en onorthodox, maar de maatregelen in Den Haag zijn óók onorthodox. De GBB wil juist dát gevoel overbrengen. En op deze manier kan dat.'

Niet voor kinderen

Leijendekker laat weten dat de Bevingsbeleving niet geschikt is voor kinderen. Via een aardbevingsmachine die het Nederlands Stripmuseum aan de GBB heeft uitgeleend kunnen kinderen op een trilplaat desondanks ook het gevoel van een aardbeving ervaren.

