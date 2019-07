Spoedbesluit nodig in Delfzijl: meerderheid raad met succes opgetrommeld

Het is de gemeente Delfzijl midden in de zomervakantie gelukt om een meerderheid van de gemeenteraad bij elkaar te krijgen voor een spoedvergadering. Twaalf van de negentien raadsleden waren dinsdagavond aanwezig.

Dankzij die meerderheid konden ze in allerijl een besluit nemen over industriegebied Oosterhorn.

Ernstig oponthoud

De Raad van State vernietigde twee weken geleden het bestemmingsplan voor het industriegebied, omdat de uitstoot van stikstof mogelijk te hoog is. Daardoor kunnen er geen vergunningen worden afgegeven voor nieuwe bedrijven of uitbreidingen.

Die situatie zorgt volgens wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) voor ernstig oponthoud. Hij wilde zo snel mogelijk een oplossing en riep de raad bij elkaar: 'De schade moeten we tot een minimum beperken, want bedrijven willen verder. Bepaalde industrieën zijn op dit moment booming business op het industrieterrein.'

'Grote teleurstelling'

Binnen één week is de raadsvergadering geregeld. De meeste raadsleden bleken nog thuis of dicht bij huis te zitten. Een enkeling was verder weg, bijvoorbeeld op de Canarische Eilanden, en moest verstek laten gaan.

Raadsleden zeiden tijdens de vergadering geschrokken te zijn dat de hoogste bestuursrechter het bestemmingsplan voor het industriegebied, waar twintig jaar aan gewerkt is, vernietigde. 'Dit kwam bij ons binnen als een donderslag bij heldere hemel in de schone lucht van Ameland', zegt CDA-fractievoorzitter Piet van Hoogdalem.

Fractievoorzitter Cor Buffinga (ChristenUnie): 'Het is een teleurstelling dat het plan nu opnieuw op tafel komt, want het opzetten ervan heeft vele jaren geduurd.' Edward Stulp (Lijst Stulp): 'We zijn geschrokken. Wat zijn de maatschappelijke effecten van dit besluit?'

Raad geeft industriegebied wat lucht

De raad moest dinsdagavond een oordeel geven over een zogenoemd voorbereidingsbesluit, waarin de gemeente laat weten dat het werkt aan een nieuw bestemmingsplan. Daardoor kan Delfzijl weer vergunningen afgeven volgens de regels van het oude bestemmingsplan, met uitzondering van het stikstof-gedeelte.

Een grote meerderheid stemde in, alleen Jan Ottens van de Seniorenpartij was tegen. Hij zei 'zijn lach niet in te kunnen houden' toen hij hoorde dat de Raad van State het bestemmingsplan naar de prullenbak verwees. Hij was in november 2017, toen het werd behandeld door de raad, ook al tegen.

Zijn grootste bezwaar was toen het feit dat Witteveen+Bos meewerkte aan het bestemmingsplan. Dat bureau werkte ook voor de NAM en was volgens Ottens partijdig. Hij noemde in 2017 zijdelings ook de wetgeving rond de uitstoot van stikstof voor beschermde natuurgebieden.

Niet kunnen voorkomen

Volgens wethouder IJzebrand Rijzebol is dat niet genoeg om Ottens nu ineens gelijk te geven:

'Wij hadden het stuk vol staan met regels rond beschermde gebieden, omdat we chemische bedrijven hebben vlakbij Werelderfgoed Waddenzee. Daardoor hebben we ons hier jaren mee beziggehouden. Dit hadden we vrijwel niet kunnen voorkomen', zegt Rijzebol.

Het stoort de wethouder vooral dat de bezwaarmakers, onder meer de Duitse vereniging Burgerinitiative Saubere Luft Ostfriesland, niet uit de gemeente zelf komen: 'Wij hebben tijdens het maken van de plannen uitvoerig overleg gehad met de Natuur- en Milieufederatie. Zij keurden dit goed. De Duitse vereniging kennelijk niet, die club kenden wij niet.'

Gifbeker leegdrinken

De gemeente Delfzijl gaat nu in gesprek met de Commissie Remkes om een oplossing te vinden voor de stikstofaanpak. Die commissie helpt ook andere projecten in Nederland die nu on hold zijn gezet vanwege de stikstof-uitspraak van de Raad van State.

Rijzebol: 'We moeten met elkaar de gifbeker leegdrinken. We moeten hier doorheen en willen ons tot het uiterste inzetten om zo snel mogelijk een nieuw bestemmingsplan op tafel te krijgen. Je kunt beter strenge regels hebben dan geen regels, want dan weet het bedrijfsleven waar het aan toe is.'

