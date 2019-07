Lopend Vuur: Als je toch bijna nergens mag roken, verbied het dan gewoon

Het aantal rookvrije terrassen in ons land neemt toe, blijkt uit cijfers van Clean Air Nederland. In onze provincie gaat het om drie geheel rookvrije terrassen.

En over twee jaar moet ook roken op het station helemaal verleden tijd zijn. ProRail wil daarin 'zelf het voortouw' nemen, zegt woordvoerder Jaap Eikelboom in De Telegraaf. De spoorbeheerder, die eigenaar is van de vierhonderd treinstations in Nederland, krijgt namelijk veel klachten van reizigers die zich storen aan het roken bij de rookpalen.

Ook is Groningen sinds dit jaar de eerste gemeente in Nederland die officieel een rookvrije zone heeft ingevoerd. Rondom de ingang van ziekenhuis UMCG mag niet meer gerookt worden.

Kortom, er zijn steeds minder plekken waar in het openbaar gerookt mag worden. Hoe denk jij hierover? Is het dan niet beter om het overal maar te gaan verbieden?



