Rondje Groningen: een ballenbak voor volwassenen in de IKEA

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Ballenbak voor volwassenen

Grote kinderen opgelet: als de IKEA in stad Groningen is verbouwd, 'heropent' het filiaal met een grote ballenbak in het magazijn. Inclusief glijbaan van vier meter.

2) Tien dagen hittegolf - alleen bij ons!

Weerman Robert geeft even aan hoe bijzonder we zijn.

3) Hunzezone

Wel eens in natuurgebied Hunzezone bij Stad geweest? De natuurbeheerder vertelt wat het gebied zo bijzonder maakt.



4) Oogsttijd

Rijd je deze week rond door de provincie, dan zie je dat er overal volop geoogst wordt. En soms is dat een race tegen de klok, als er regen op komst is.

5) Het Tintangstraatje!

Dit steegje in Stad is vol van twee dingen: geparkeerde fietsen... en een rijke geschiedenis.

6) A domani!

Tourrenners Daryl Impey, Vincenzo Nibali, Steven Kruijswijk, Mike Teunissen en Bauke Mollema in goed gezelschap, bij de Profronde van Surhuisterveen: samen in het weerbericht van Piet Paulusma. Zou Nibali enig idee hebben wie het is? Oant moarn? A domani!

7) Guus?

Karin is niet de enige die honger heeft.

8) In het kader 'het is weer eens wat anders'

Een 18 minuten lange opname van Ask Kilmartin en 'The Groningen Vocal Exploration Choir' in het Kunsthuis Syb in Beesterzwaag afgelopen weekend. En reken maar dat exploration staat voor experimenteel.

9) Het werk zit erop!

Niet alleen voor Paul Bos. Moi!

10) 'Ik nie praat'

Out of Context FC Groningen, een twitteraccount dat allemaal opmerkelijke momenten rondom de FC verzamelt, herinnert ons vandaag nog even aan het moment waarop Luis Suarez in staking ging om een transfer naar Ajax af te dwingen

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Tot morgen!