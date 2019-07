Droogte: 'Het moet één, twee weken gestaag regenen wil het effect hebben'

'We moeten veel millimeters krijgen, maar niet in één keer. Stel dat er vandaag veertig millimeter valt, dat kan de grond niet allemaal opnemen.'

Overdag niet beregenen

Het waterschap kondigde dinsdag een gedeeltelijk beregeningsverbod af voor Duurswold, de streek ten oosten van Stad richting Harkstede, Slochteren en Siddeburen. Tussen 07:00 en 19:00 uur mogen boeren in het gebied hun land niet beregenen met oppervlaktewater.

'Als we overdag toestaan om te beregenen, verdampt er heel veel water. 's Nachts beregenen is veel efficiënter', zegt Leeraar. 'En dan kunnen we beter omgaan met het water dat we tot onze beschikking hebben.'

Grondwater

'Qua grondwaterstand is het vergelijkbaar met vorig jaar. De vooruitzichten zijn dat er nog wel wat regen gaat vallen, dus we bekijken het daarom van dag tot dag. Is een beregeningsverbod nog nodig of moeten we het uitbreiden?'

'Dit gaat over de inkomsten van agrariërs in het gebied, we willen er zo goed mogelijk voor zorgen dat zij de gewassen van het land krijgen en brood op de plank.'

IJsselmeer

Ook vorig jaar was er langdurige droogte, die de waterschappen noopte tot het nemen van maatregelen. 'Er zit nu heel veel water in het IJsselmeer, dat maakt het voor ons wat gunstiger.'

