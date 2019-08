Dit Was De Week: Oude bekenden

Na de heetste week sinds tijden is de koelte weer over onze provincie neergedaald. Tijd om uit puffen en het nieuws van de afgelopen week nog even rustig te bekijken. Daarin kwamen we weer wat oude bekenden tegen, zoals 't Zielhoes en de FC.

Anti-windmolenactivisten

Blijven de twee anti-windmolenactivisten voorlopig vastzitten of niet? De uitspraak van de rechtbank: Jan Nieboer uit Tweede Exloërmond, boegbeeld van actiegroep Platform Storm, komt weer op vrije voeten. Hij blijft wel verdachte. Mede-activist Jan H. uit Meeden blijft wel langer in voorarrest zitten.

De rechtbank oordeelde dat er voor Nieboer onvoldoende bewijs was voor betrokkenheid bij de asbestdumpingen, maar voor Jan H. wel. De advocaat van Jan Nieboer legde eerder deze week uit hoe zwaar het is voor zijn cliënt om in de cel te zitten.

Nieboer ziet een eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet. 'Ik heb niks illegaals gedaan.'

De ideale elf voor de FC

Zaterdag om 18:30 uur is het zover: de Eredivisie gaat weer van start voor FC Groningen! Zoals er in Nederland zeventien miljoen bondscoaches zijn, zijn er in Groningen bijna 600.000 potentiële coaches van de FC. Die mochten deze week allemaal meedenken over hun ideale elftal. Dit is het resultaat.

Wij zeggen: Danny Buijs, doe er je voordeel mee!

De zelfverklaarde FC-coaches kunnen ook meebeslissen over de Speler van het Jaar. Na elke wedstrijd van de FC kun je op de website en in de app aangeven welke speler jij het beste vond.

Veendammer en FC Emmen-trainer Dick Lukkien heeft in elk geval zin in de eerste competitiewedstrijd tegen Groningen. 'Er komt steeds meer sjeu aan deze wedstrijd.'

Verjaardag van 't Zielhoes

Van sluiswachterswoning tot huiskamercafé, dat is in het kort 't Zielhoes. Eén van de karakteristiekste cafés van de provincie en dat nu alweer veertig jaar. Onze verslaggever bracht een bezoekje aan Noordpolderzijl.

Ontsnapte kaaiman

Je verwacht het niet in onze provincie, maar deze week ontsnapte er na een verkeersongeluk met een auto een kaaiman bij Scheemda.

Ooievaar-snackbar

Pas gemaaid land leidt tot een paradijs voor ooievaars. Allerlei lekkernij komt aan de oppervlakte: muizen, kikkers en andere dieren.

Slotplaat

Maaien en oogsten is niet alleen voor vogels een feest, het levert ook mooie plaatjes op.