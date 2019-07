Vakbond ziet niets in rookvrije stations: 'Roken is een ontspanningsmomentje'

Volgens ProRail wordt er veel geklaagd over roken op de stations. De Groningse vakbondsbestuurder Wim Eilert is verbaasd over het argument.

'Wij komen vrij veel op stations, ons personeel ook en wij kennen die klachten eigenlijk niet. We zien nu dan ook geen reden om een verbod op stations en perrons in te voeren.'

Rookpalen voldoende

Eilert zegt dat het roken de afgelopen tijd al aan banden is gelegd met het plaatsen van speciale rookpalen. De VVMC, waar onder meer personeel van Arriva en de NS onder valt, vindt dit voldoende en wil roken op daarvoor bestemde plekken op het station behouden.

Uiteindelijk ligt die verantwoordelijkheid bij de man of vrouw zelf Wim Eilert - VVMC

'Veel machinisten, conducteurs en stewards steken ter ontspanning een sigaretje op bij de rookpaal, daar waar het moet. Ze moeten zich concentreren tijdens de rit die ze maken. Dan is roken een ontspanningsmomentje.'

'Uiteindelijk ligt die verantwoordelijkheid bij de man of vrouw zelf. Werkgevers vertrouwen hen voor miljoenen aan materiaal toe. Laten we eerlijk zijn, dan zijn ze volwassen genoeg om een eigen goede afweging te maken of ze willen roken of niet willen roken.'

Geen steun

ProRail heeft aangegeven het gesprek aan te gaan met de bonden hoe zij in de 'rookvrije' plannen staan. 'Laten we dat maar afwachten', aldus Eilert, die aangeeft dat er in elk geval geen steun vanuit de VVMC komt.

